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Добринские хлеборобы первыми в области покорили значимый рубеж, намолотив 100 тысяч тонн зерна нового урожая.

На сегодня в районе обмолочено 30000 гектаров зерновых и бобовых культур, что составляет 55 процентов от общего задания. Ячмень, горох и овес убраны полностью. Сейчас фронт жатвы переместился на посевы яровой пшеницы.

Страду-2021 ведут в районе 120 современных комбайнов. Среди лидеров по организации работ – ООО «Евро Ланд», «Добрыня», «Петровский агрокомплекс», ряд крестьянских и фермерских хозяйств.

Средняя отдача зернового клина – 35 центнеров на круг. За время нынешней жатвы добринцам предстоит обмолотить 54000 га.