С позитивной повесткой

В Богородицком территориальном отделе готовятся к Единому Дню голосования, решают проблему с напором питьевой воды и всеми силами приближают массовое новоселье.

ВЫБОРЫ В КОМФОРТЕ

Подготовка к предстоящим выборам в эти дни тема номер один для начальника Богородицкого теротдела Александра Овчинникова.

На подведомственной ему территории расположены три избирательных участка: два — в административном здании в центре поселка Плавица, один — в селе Богородицкое, в помещении фельдшерско-акушерского пункта.

Сейчас на участках завершается установка кабин для голосования, монтируются системы видеонаблюдения, тестируются телефонные, а также интернет-линии, готовятся резервные источники электроснабжения.

До 18 сентября, когда будет дан старт выборам в Липецкий областной Совет депутатов и Государственную Думу, участковые избирательные комиссии должны начать свою работу в комфортных условиях. Это же касается жителей территориального отдела, которые придут в эти дни на избирательные участки исполнить свой гражданский долг.

ВОДА ИЗ БЛАГОДАТИ

В деревне Благодать завершили бурение дополнительной глубинной артезианской скважины. Работы велись в рамках одной из областных программ.

В месте бурения, на территории местного водозабора, водоносный горизонт расположен на глубине 58 метров. Воду на поверхность будут поднимать глубинными насосами по трубе диаметром 600 миллиметров.

— Бурение новой скважины, — рассказал начальник Богородицкого теротдела Александр Овчинников, — начато из-за обращений жителей многоквартирных домов в поселке Плавица. Летом на верхние этажи из-за массового разбора практически не поступала вода, что стало для людей серьезной проблемой.

С введением в строй новой скважины, которая в час готова закачивать в уже существующую систему не менее 15 кубометров питьевой воды, водоснабжение верхних этажей пятиэтажек должно прийти в норму.

Сейчас подрядная организация занимается подведением к новой скважине электричества с последующим монтажом системы автоматического управления водоподачей.

После запуска новой скважины, закольцованной с основным сельским водопроводом, давление в системе должно вырасти, Тем самым проблема с водоснабжением верхних этажей в поселке Плавица должна быть окончательно решена.

ЖДЕМ НОВОСЕЛИЙ

В микрорайоне «Речной», который находится в посёлке Плавица, активно ведется застройка территории. Строительство идет в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Это индивидуальные жилые дома, которые получат работники местных сельхозпредприятий.

Напомним, что в конце 2025 года 34 молодые семьи из Добринки и Плавицы уже получили ключи от новых домов.

Из них 10 домов были возведены именно в микрорайоне «Речной» для работников ООО «Добрыня» и ПАО «Добринский сахарный завод».

Также ранее, в канун Нового 2023-го года, ключи от благоустроенных домов на улице Речной получили еще шесть семей, включая врачей и работников агропредприятий.

В 2026 году в «Речном» строят ещё 13 домов: 12 домов площадью по 72 квадратных метра каждый, и один дом для многодетной семьи площадью 90 квадратов.

Дома должны сдаваться «под ключ», с чистовой внутренней отделкой (обои, линолеум), газовыми котлами для отопления и горячей воды, кухонными плитами, а также с подведёнными сетями: газ, водопровод, канализация, электричество.

Новое жильё предназначено для работников сельхозпредприятий Добринского округа: ООО «Добрыня», «Гелиос» и ПАО «Добринский сахарный завод».

Среди получателей — инженеры-механики, агрономы, трактористы-машинисты, в основном семейные, но есть и молодые специалисты, ещё не создавшие семью.

Средства на строительство поступают из четырёх источников: федеральный бюджет,

областной бюджет, бюджет Добринского округа, средства сельхозтоваропроизводителей — участников программы.

По плану все 13 домов должны быть готовы и заселены до конца 2026 года. Помимо жилых домов, в микрорайоне «Речной» развивается инженерная инфраструктура: построена сеть водоснабжения (контракт на сумму около 7,9 млн руб.) и разведочно-эксплуатационная скважина, щебнем отсыпана временная дорога к новостройкам.

Микрорайон «Речной», в котором до конца года будет уже 30 благоустроенных домов, активно застраивается. Это один из примеров того, как федеральная программа помогает привлекать и закреплять молодые кадры на селе.