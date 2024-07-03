3 июля свой профессиональный праздник отмечают сотрудники Госавтоинспекции. Именно на их плечах лежит ответственность за жизнь и здоровье всех участников дорожного движения.

По словам начальника отделения, майора полиции Александра Ногтева, за пять месяцев текущего было зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 7 человек. к счастью, обошлось без пострадавших. За аналогичный период 2023 года число аварий было вдвое больше, также без погибших, но пострадали 12 человек. Основными видами ДТП стало столкновение автомобилей, наезды на велосипедистов и пешеходов, а также съезд с дороги.

За нашу с вами безопасность на дорогах Добринского района отвечает коллектив отделения Госавтоинспекции в составе 10 человек (начальник отделения ГАИ, 5 инспекторов ДПС, 1 старший инспектор, 1 старший госинспектор, 1 инспектор по ИАЗ, и 1 стажер по должности инспектора ДПС).

Несмотря на свой профессиональный праздник, некоторые сотрудники ГИБДД встретят его на работе. Ведь у этой службы не бывает выходных…

На фото: коллектив отделения Госавтоинспекции ОМВД России по Добринскому району: (слева направо) Виктор Селиванов, Алексей Васильев, Сергей Жигулин, Надежда Некрасова, начальник отделения ГАИ Александр Ногтев, Анастасия Злобина, Алексей Полянский, Виктор Злобин, Николай Дымов, Артем Донских.