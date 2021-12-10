По традиции в нашем районе работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности чествуют по окончании всех полевых работ. Сегодня эти люди принимали поздравления в районном Доме культуры. По итогам работы в 2021 году труженики нашего района вошли в лидирующую тройку по валовому намолоту зерновых и бобовых культур, пятая часть областной свеклы была выращена на наших черноземах.

– Эти цифры – показатель высокого потенциала наших селян, отметил глава муниципалитета Роман Ченцов, открывая торжество, – в самых трудных условиях они добиваются положительных результатов. В этом заслуга каждого из тех, кто в этот день сидел в зале. Тех трудовых коллективов, в которых они работают. Заслуга руководителей, ветеранов и молодых работников сельского хозяйства. От имени всех добринцев выражаю им глубокую признательность за то, что они делают. Очень часто – не считаясь со временем, без оглядки на погоду.

Теплые слова от нашего губернатора Игоря Георгиевича Артамонова привез на праздник в Добринку заместитель начальника областного управления ветеринарии Михаил Михайлович Андреев. Вместе Романом Ченцовым они отметили сорок восемь передовиков производства, в этот день получившие награды за свой труд. Яркий, красивый концерт стал еще одним подарком для всех, кто живет крестьянским трудом.