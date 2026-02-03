С прицелом на весну

Поговорка гласит, что нелёгкий труд земледельцев оценивается урожаем. Он — венец труда аграриев. Но чтобы добиться достойной отдачи гектара, нужно встретить очередной полевой сезон в полной технической готовности.

На календаре всего лишь третья декада января, а земледельцы Добринского округа уже приводят в порядок технику и прицепной инвентарь. Все пространство ремонтно-механической мастерской ООО «Петровский агрокомплекс» в эти дни занято мощными тракторами, автомобилями, сеялками и другим прицепным оборудованием. Возле каждого из агрегатов — небольшая группа людей в спецовках. Ремонтом техники, её модернизацией и подготовкой к весенне-полевым работам занимаются в основном механизаторы, мастера на все руки. Многие из них еще находятся в отпусках, кто-то в эти дни занят на вывозке сахарной свеклы, кто-то выполняет снегозадержание. Но есть и те, кто, отдохнув, включился в процесс. Василий Цуря, Николай Ряшенцев, Алексей Дронов, Андрей Горшков, Виталий Рязанцев, Вячеслав Жданов, Олег Луконин и Александр Якушин в свободные минуты оживлённо обсуждают технические тонкости ремонтируемой ими техники. Взаимные подсказки — на пользу общему делу.

За работой — слесари Дмитрий Орлов и Дмитрий Пантелеев.

Большинство механизаторов владеют разными видами техники, могут управлять тракторами и комбайнами, в совершенстве владеют смежными профессиями. Бесспорно, они, прежде всего, — землепашцы и хлеборобы. Но без знаний основ слесарного дела в этой профессии делать нечего. В перечне первоочередных плановых работ — ревизия коробок переключения передач, поршневых групп, ходовых и рулевых механизмов, тормозных и топливных систем.

От работы токаря Дмитрия Митина зависит очень многое.

— Дефицита запчастей не испытываем, — сообщил инженер «Петровского» Олег Митин, — завершив очередной сезон, мы своевременно подготовили дефектовочные ведомости на трактора и прицепные агрегаты, с доставкой ремкомплектов проблем не возникает. Любой наш заказ выполняется оперативно. Все ребята молодцы, ответственные, к технике относятся бережно.

На линейку готовности уже встали современные свекловичные сеялки «Монопил» (4) и «Плантер» (2). Для их ремонта потребовалась ревизия и обслуживание подшипников и сошников. На днях к ним добавятся четыре разбрасывателя минеральных удобрений, трактор «Джон Дир» также близок к полному «излечению». На очереди — почвообрабатывающие агрегаты и самоходные опрыскиватели. График ремонтно-восстановительных работ соблюдается неукоснительно.

Ремонтными работами в мастерской руководит инженер Олег Митин (справа).

Общее руководство работами возложено на главного инженера сельхозпредприятия Андрея Лаптева, ему помогают заведующий ремонтно-механической мастерской Алексей Сенин, механик по выпуску техники Максим Артюхов, инженер по безопасности движения Александр Ушаков, инженер по технике безопасности Марина Перова, начальник автопарка Сергей Семенов, кладовщик Тамара Некрасова. Неоценим вклад в общее дело слесарей Владимира Кочеткова, Дмитрия Пантелеева и Дмитрия Орлова. В день визита в мастерскую В. Кочетков занимался клёпкой транспортерных лент для свеклоуборочных комбайнов и погрузчиков. Хозяйство закупило для этого необходимые составляющие, такой подход приносит экономию финансов. Кроме слесарей, в ремонтных работах как никогда важна помощь сварщиков Николая Боровика и Павла Фрейвальда, токаря Дмитрия Митина, автоэлектрика Сергея Безгина.

Главный инженер Андрей Лаптев свой коллектив хвалит и в конечном результате подготовки не сомневается.

— Мастерская укомплектована, — говорит он, — токарь, слесари, сварщики, механизаторы — все свою работу знают. Полевой сезон начнем не раньше середины марта, на посевную выйдем организованно, в полной готовности, других вариантов мы не рассматриваем.

Что удивительно — в мастерской агрокомплекса уютно, чисто и тепло. В день нашего визита температура воздуха в ремзоне была шестнадцать градусов со знаком плюс. Отсюда и деловой настрой у людей.

— Весной, как только почва будет готова, — отметил руководитель «Петровского агрокомплекса» Николай Мищик, — нам предстоит в сжатые сроки посеять сахарную свеклу, сою, ячмень и подсолнечник. Помимо этого, мы будем вносить минеральную подкормку под озимый клин и выполнять предпосевную культивацию. Все операции для нас важны, их проведение позволит рассчитывать на богатый урожай.

Помимо «Петровского», ряд сельхозпредприятий и фермерских хозяйств Добринского округа также начали готовиться к посевной.

«Липецкие земледельцы — пример профессионализма. Их труд в поле и в мастерских гарантирует успех весенней кампании», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.