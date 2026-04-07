С рыбой к нам летит привет с Чукотки

Семья Ходовых сейчас живёт в Добринке, ранее - на Чукотке. На их столе традиционные блюда трёх культур: северные корюшка и икра, азиатские плов и манты, русские квас и картошка. Сочетание севера, востока и среднерусской равнины.

Жительница Добринки Наргиза ХОДОВА родилась среди заснеженных просторов Чукотки. Киргизские корни и северный край сплелись в её судьбе до того, как она встретила своего мужа Андрея, нашего земляка из Талицкого Чамлыка. Их семья — настоящий сплав восточных традиций, северной стойкости и тепла среднерусской земли.

СЕВЕР: РОДИНА И СУДЬБА

Её родители приехали на Крайний Север совсем молодыми. Отцу-киргизу Борончу Алымбаевичу Мараимову вручили повестку в армию. Так он оказался на Чукотке. Отслужив, забрал туда из Джалал -Абада невесту Ырысбу Турдалиевну. И стали жить неподалёку от Анадыря, в посёлке Угольные Копи. Ырысбу уже нет, к сожалению, а Борончу проживает там же и продолжает работать.

— Мама с папой поженились на Севере, — рассказывает Наргиза, — там мы с сестрой Илоной родились. Угольные Копи в советское время — закрытый военный посёлок. Посторонние туда попасть не могли. Папа всю жизнь водителем в нашем аэропорту «Анадырь» отработал, мама — на угольном комбинате.

Наргиза Ходова в своей жизни видела многое – пургу и северное сияние, горные водопады родины родителей и тёплые рассветы русских степей.

Моя собеседница — юрист по образованию, окончила Воронежскую академию правосудия (родители приобрели квартиру в этом городе, и она, не побоявшись расстояния, приехала сюда учиться). В Воронеже познакомилась с супругом, родившимся в Талицком Чамлыке, Андреем Андреевичем Ходовым, который в то время служил в Добринском РОВД и тоже учился. Молодые поженились, обвенчались в Мордовском храме и в какой-то момент решили уехать вновь на малую родину супруги.

— Ради мужа я приняла христианство, — признаётся собеседница, — это было для него важно. Также в Павловском храме Покрова Пресвятой Богородицы, где Андрея крестили, мы покрестили двух наших сыновей: Антон сейчас 6-классник лицея, Илья — четвероклассник. Мальчишки успели на Севере и в садик походить, и старший поучиться.

Антон Ходов на улице Чукотки, в п. Угольные Копи. Чтобы хоть зрительно северянам хватало красок, их дома расписаны весёлыми и яркими картинками.

ВИД ИЗ ЧУКОТСКОГО ОКНА

Вместе с мамой Наргизой мальчишки приходили к автору материала на беседу и признались, что не очень нравилось на Чукотке жить: холодно. Зато вся мужская часть семьи в восторге от северного сияния. Хозяйка уже к нему с детства привыкла. Она для сравнения показала другое: представила снимок, как пурга разыгрывается в тех краях. Я увидела сперва фото из чукотского окна с небольшой метелью, а потом — с сильной пургой. На первом — крыши магазина и аптеки видны, а второе — это просто белый лист за стеклом, не видно ничегошеньки.

На наши добринские подоконники такие птички не садятся. На Чукотке — привычное дело увидеть за стеклом альбатроса —самого крупного из буревестниковообразных.

— Обычно в такую погоду мы в школу не ходили, ну и при сильных морозах — тоже. Вспоминаю, как однажды была метель, дома у нас закончился хлеб. Ну кому идти в магазин? Конечно, папе. Привязалась с ним младшая сестра: «Тоже хочу хоть раз на большую метель поглядеть!». Папа, оценив обстановку на улице, всё же взял её с собой. Приглядываемся с мамой из окна: сестра, как флажок, болтается на руке отца. Оттуда вернулась, словно небольшой сугроб, довольная, но тут же заявила: «Больше не пойду! Страшновато, вдруг унесёт…».

Росомаху тоже можно увидеть из чукотского окна.

— Вы в такую даль прилетели учиться, не страшно? — задаю вопрос Наргизе.

— Училась в школе хорошо, сестра тоже. А что на Севере ещё делать? Учись да кружки с секциями посещай. Я на волейбол ходила, в тир, на военную подготовку, участвовала в различных военно-патриотических играх. Более всего культурных и образовательных объектов, конечно, в самом Анадыре. Там, к примеру, музей мамонта, можно увидеть в принципе всё культурное наследие того сурового края. Например, фигурки нэцке до сей поры мастера вырезают из бивней моржей.

ЧУКЧИ ПРОСЛАВЛЯЮТ НАВАГУ И КОРЮШКУ

— Ежегодно недалеко от нашей столицы Анадыря проводятся фестивали: «Навагафест» и «Корфест», то есть фестивали в честь корюшки и наваги на льду Анадырского лимана — залива в Беринговом море. Для жителей Севера рыба с древнейших времён и до нынешних дней — один из основных продуктов питания. Именно с наступлением весны начинается на Чукотке зимняя рыбалка: в это время не так уже сильно донимает мороз, дыхание Северного Ледовитого океана немного ослабевает. Да и рыба в этот период подходит ближе к берегам.

Отец Наргизы Ходовой Борончу Мараимов (в центре) — участник рыбного праздника «Корфест». Его главный «улов» в тот день — фотоаппарат.

Основные, какие там можно побыстрее поймать, — корюшка и навага. Конечно, водятся кижуч, кета и другие. Наргиза удивила тем, что камбала там тоже ловится, но её тут же отпускают в море, не считая вкуснятиной, как мы здесь. Мои новые знакомые сами между собой тоже устраивали соревнования по её ловле. Измеряют вес и размеры, вручают победителю приз.

Проверка улова в разгаре. Песец напоминает рыбакам, кто в арктических просторах главный.

— Когда у берегов рыбу ловят сетями, то с рыбаками соревнуются нерпы. Они моментально отгрызают голову добыче из сетей. Кто быстрее вытащит улов! Мы всегда ходили посмотреть на это зрелище: сотни нерп близко приплывают, не боясь людей. Сами в сети они не попадаются, умные животные.

Танец, рождённый духом Чукотки. На сцене «Корфеста» — национальный ансамбль «Эргырон». Каждое движение — не просто танец — история тундры и её народов.

По словам северян, самый масштабный праздник на Чукотке посвящён вкусненькой и толстенькой корюшке — это небольшая рыба семейства лососевых. Отличается тем, что свежевыловленная имеет запах огурцов. Вроде того весёлые торжества и у нас проводятся: «Добринский карась», к примеру. Только здесь это, скорее, забава, чем жизненная необходимость, как у жителей Крайнего Севера. Наргиза предложила нам с вами, уважаемые читатели, погрузиться в мир тех мест. Представьте, что у вас дома нет ни картошки, ни морковки просто потому, что они там не растут, как и хлебные злаки. Нет у вас и погребов с закрутками. А детей и себя кормить надо. И теперь подумайте, что самое близкое из добычи… Конечно, рыба! Как у нас «хлеб всему голова», так и там важен этот плавающий в море-океане продукт. Вот и прославляют её жители Чукотки. И это уважение передаётся из поколения в поколение, а также всем прибывшим в те места. (Да, у них есть ещё моржи, киты и олени, но до них надо добраться и не в одиночку).

Евражка (американский суслик) на Чукотке подходит к людям и даже питается из их рук. На фото — Борончу Мараимов кормит любопытного зверька.

— Папа несколько раз участвовал в фестивале, как-то выиграл фотоаппарат, а главный приз был автомобиль. Хитрые песцы во время рыбалки тоже любят поживиться рыбкой.

Наргиза рассказывала про «Корфест» и «Навагафест», а мне вновь представилось сравнение с «Добринским карасём». Там тоже вручались призы за самую первую пойманную рыбу или крупную, большой улов… Но ещё для зрелищности на фестивале обязательны соревнования в гиревом спорте, по снежному волейболу, перетягиванию каната…. И главное отличие от нашего сразу в голове всплыло: на Чукотке не может отмениться праздник, потому что нет льда, как частенько бывает у нас (за исключением этой зимы).

Всегда выступает на уличной сцене знаменитый национальный ансамбль «Эргырон» (в переводе — «Рассвет»). Тут же организована трасса для гонок на собачьих упряжках. Работает гастрономическая зона, где гости и сами участники могут отведать жареную корюшку или навагу и другие местные деликатесы под любыми соусами. Одним словом, фестивали знакомят туристов с культурой Крайнего Севера и подчёркивают, насколько велика роль рыбы в жизни жителей Чукотки. Кстати, так называют этот суровый край по народу чукчи, что в переводе — оленевод. Ещё там проживают эвенки, ненцы…

Нерпы в Анадырском лимане соревнуются с рыбаками: кто быстрее схватит рыбу.

ТРИ МИРА ЗА СТОЛОМ — ОДНА СЕМЬЯ

— Мы считались городскими жителями, всё-таки Анадырь и Угольные Копи сравнительно южнее того же города Певека, — продолжает собеседница, — настоящие оленеводы живут в чумах ещё севернее, в тундре. Их дети с нами учились в школе. И жили мы, поскольку красок в тех краях не хватает, в расписных трёх-пятиэтажках, построенных на сваях. Во время пурги тебя качает вместе с домом. А иначе без свай ветер просто сносил бы постройки с фундамента. И в эти «подполья» любят приходить мишки.

Цены в магазинах Чукотки «кусаются».

— И как спасаться от таких «гостей»? — спрашиваю северянку.

— Быть внимательнее. Когда ходили в школу, у нас рядом с домом — остановка, с дискотек обратно возвращались на такси, какое прямо от порога ДК нас с сестрой и других забирало. Взрослые ответственно подходили к охране жизни детей от диких зверей. Там коротким летом много ягод: брусника, голубика, клюква, морошка… Можно много, если не лениться набрать, но при сборе всегда надо поглядывать кругом: медведи тоже любят ягодами полакомиться. И, как только увидишь его, — бегом к машине. Дожидаться не стоит встречи. От медведя, хоть и считаем его косолапым, не убежать. Были и трагические случаи на моей памяти.

— Говорят, что северяне, живя в такой вечной мерзлоте, имеют тёплые души. Это так? — спрашиваю переселенку.

— Я тоже так считаю. Там проживают искренние, добрые люди. Кстати, о преступности мы не слыхивали. Жили дружно. Из детства вспоминаются моменты, когда с соседями на лестничной площадке отмечали Новый год. Чукчи, русские, узбеки, украинцы, турки, киргизы… Кого только ни было из национальностей.

— Почему тогда всё-таки приехали в наши края?

— Есть один большой минус: климат людям приезжим не всегда подходит. Мало солнца, и это сильно сказывается на здоровье. Поэтому из-за детей с недавней поры приняли решение перебраться на малую родину мужа, в Добринский район.

Кукла-чукча — игрушка, напоминающая о далёкой Чукотке.

Дом Ходовых просто уникален. Здесь встречаются три мира. Культура и обычаи разные, но стали одним целым. Особенно это видно во время застолий, когда традиционно на столе у них — киргизские манты, плов, чукотская корюшка и красная, не «заморская» икра, русские картошка и квас.