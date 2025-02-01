В администрации Добринского района прошло заседание членов координационного совета «Движение первых» при руководителе муниципалитета. В нем участвовали представители отделов образования, культуры, молодежи, органов системы профилактики.

Основным докладчиком на заседании была координатор этого движения в Добринском районе Татьяна Бахтина, которая подвела итоги работы с детьми и молодежью за прошлый год. По ее словам, в нашем районе в этом движении состоят 2415 человек, что является одним из самых лучших показателей в Липецкой области.

В 2024 году впервые в нашем районе был проведен муниципальный этап Всероссийской военно-спортивной игры «Зарница 2.0», в которой приняли участие 22 команды из 11 школ общей численностью более 260 детей. Итоги «Зарницы 2.0» подводились в трех возрастных группах. Абсолютными победителями во всех возрастных категориях стали команды из гимназии им. И.М. Макаренкова с. Ольговка. На региональном этапе игры «Зарница 2.0» наша команда (средняя возрастная категория) заняла 1 место, а в старшей категории гимназисты стали бронзовыми призерами. Тем не менее, обе команды из гимназии с. Ольговка (в старшей и средней возрастных категориях) представляли Липецкую область на окружном этапе игры в Туле, где наши ребята также показали достойный результат, заняв призовые места во многих командных и индивидуальных испытаниях.

Благодаря поддержке администрации Добринского района и регионального отделения «Движение первых» для 225-ти наших ребят в 2024 году было организовано 4 поездки школьников на международную выставку-форум «Россия», где они побывали в различных павильонах и получили памятные подарки от «Движение первых» (фирменные рюкзаки, шапки, шарфы, панамы, толстовки, пазлы и др.). По количеству вывезенных детей на выставку-форум «Россия» Добринский район в рейтинге муниципалитетов Липецкой области стоит на 2 месте после города Липецка.

По линии этого движения в районе также проводятся десятки различных мероприятий. Активисты отмечаются различными наградами на муниципальном и региональном уровнях.

Уже после того, как были заслушаны все доклады, глава района Александр Пасынков предложил обсудить наиболее насущные проблемы по привлечению детей и молодежи в «Движение первых», наметить новые методы работы. Один из стоящих на повестке дня вопросов — создание единого пространства для детей и молодежи нашего района. Над этим и предстоит поработать в ближайшее время.