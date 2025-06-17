“С такой профессией не пропадешь”

Уверена выпускница колледжа Дарья Черникова, которая совсем скоро станет дипломированной «хозяйкой усадьбы».

В СЕМЬЕ — ТРИ СТУДЕНТА

Меньше месяца осталось до очередного выпуска дипломированных специалистов в Добринском филиале Усманского промышленно-технологического колледжа. Среди претендентов на красный диплом — Дарья Преснякова (Черникова) из с. Демшинка, которая обучалась по специальности «хозяйка усадьбы».

Сюда она поступила, окончив девять классов в Ольговской гимназии. Девушка из многодетной семьи. Мама Татьяна Сергеевна одна воспитывает четверых детей. Помимо старшей дочери, в филиале учатся еще двое. Артем вместе со старшей сестрой в этом году получит диплом о среднем профессиональном образовании. Он — тракторист-машинист сельскохозяйственного производства. Алена — первокурсница, будущий растениевод. Самый младший в семье — дошкольник Коля, он осенью пойдет в первый класс.

Хорошо, когда есть братья и сестра!

Ребята не случайно выбрали это профессиональное учебное заведение. Главный аргумент: специалисты в области сельского хозяйства сегодня востребованы на рынке труда. Во-вторых, не нужно во время учебы далеко уезжать от дома. Ведь у демшинской семьи большое подсобное хозяйство, за которым ухаживают дети, так как у мамы работа выездная, возвращается домой поздно вечером.

А четыре года назад Черниковы купили корову по кличке Муха, причем по инициативе дочек. По нынешним временам это большое событие, редко в каком подворье сейчас увидишь буренку. Считается, что это слишком хлопотное для хозяев удовольствие. Зато тот, кто не боится обычной крестьянской работы, всегда имеет на своем столе свежие и вкусные молочные продукты. К слову, доить корову у Черниковых умеют не только девочки, но и Артем.

В многодетной семье рано становятся самостоятельными — в этом одно из главных ее преимуществ. Вот и Даша уже с пятилетнего возраста была маминой помощницей: вместе с ней стирала, убирала, мыла посуду… Будучи школьницей, на летних каникулах ездила к бабушке в Березнеговатку, помогала ей полоть огород, заготавливать сено для овечек.

КОГДА УЧЕБА В РАДОСТЬ

Повзрослев, Даша решила получить профессию, которая ей близка по духу и в будущем даст возможность гарантированного трудоустройства. Ее специальность охватывает три направления: бухгалтер, повар, овощевод.

Последняя специализация, признается студентка, ей ближе всего.

— Сейчас повсюду строятся теплицы — без работы не останусь, — уверена девушка.

Учеба нравилась, как отличнице ей платили повышенную стипендию.

Дарья не сомневается: полученные в годы учебы навыки и умения обязательно пригодятся в жизни. Например, после изучения основ бухгалтерии студенты умеют работать с кассовыми чеками и ордерами.

Как повар, прежде всего, довольна, что научилась обращаться с тестом под руководством опытного наставника Ларисы Николаевны Черных. Может испечь и вкусный кулич, и торт. Эти способности сестры уже оценил младший братишка Коля, ко дню рождения которого Даша приготовила настоящий кондитерский шедевр.

— Домашний торт, конечно, удовольствие не из дешевых, — делится юная хозяюшка, — особенно если все продукты из магазина. Но мы получаем на земельные паи сахар, муку, масло, а молоко и творог — от своей коровки.

НАСТОЯЩИЕ ХОЗЯЙКИ

В этом году студентки Добринского филиала Усманского промышленно-технологического колледжа произвели настоящий фурор на конкурсе «А ну-ка, девушки!», заняв сразу два призовых места среди семи участниц-студенток. Победу одержала второкурсница Ксения Нестеренко, а четверокурсница Дарья Черникова стала второй.

Ксения Нестеренко и Дарья Черникова отличились на конкурсе «А ну-ка, девушки!», проходившем в Усмани.

Старшее поколение хорошо помнит подобные конкурсы, на которых оценивалось, прежде всего, умение быть хорошей хозяйкой — необходимое для каждой будущей жены и мамы качество. Наши добринские девчата оказались на высоте, чему, конечно, помогли навыки, полученные в колледже, а еще их большое желание быть лучшими.

На конкурс, который проходил в Усмани, были заявлены только две сельские участницы, остальные — городские.

— Нам хотелось отличиться, и это удалось, — рассказывает Дарья. — Специально к конкурсу заказали себе русские народные костюмы, выбрав яркие весенние наряды для выступления. Девочки из колледжа сделали нам креативный макияж. Подготовили необычные визитки, чтобы представить себя. Да и группа поддержки не подвела.

Но не только внешним видом покорили сердца жюри наши девушки. В конкурсах тоже показали, на что способны.

Например, Даше не составило труда правильно запеленать куклу (с тринадцати лет пеленала младшего братишку). А уверенно держаться перед публикой и проявить себя в творческом конкурсе (Даша показала сценку с партнером Егором Ночевкиным) тоже помог большой опыт выступлений на сельской сцене в Демшинке и праздничных мероприятиях в колледже. Бурные аплодисменты зрителей стали лучшей оценкой выступления добринских участников.

НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ

Нынешний год у Дарьи Черниковой выдался очень насыщенным. Самое главное — в апреле этого года она вышла замуж.

Сейчас у нее напряженная пора сдачи экзаменов. Остался, наверное, самый сложный — кулинарный. В минувший понедельник получила пятерку от экзаменаторов за приготовление блюда «Рулет с макаронами и соусом «красный основной». Даша поделилась рецептом: в фарш заворачивают отварные спагетти и запекают рулет в духовке 15-20 минут, а потом подают с соусом.

В апреле Даша вышла замуж. Ее избранником стал москвич Дмитрий Пресняков.

Еще одно кулинарное испытание выпускницу ждет 17 июня, где снова предстоит готовить блюдо, которое выпадет по экзаменационному билету.

А дальше — диплом, выпускной и путь в большую жизнь. Пожелаем этой целеустремленной девушке успехов и новых достижений на профессиональном поприще!