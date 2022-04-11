В рамках надзора за обеспечением законности прокуратура Чаплыгинского района Липецкой области выявила факты бездействия органов местного самоуправления по исполнению требований федерального законодательства, направленного на создание условий для развития малого и среднего предпринимательства.

Так, в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Постановлением Правительства РФ от 26.12.2018 № 1680 в целях предупреждения нарушений при осуществлении контрольных мероприятий, а также нарушения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований закона, органы муниципального контроля осуществляют мероприятия по профилактике таких нарушений в соответствии с ежегодно утверждаемыми ими программами.

Однако рядом администраций сельских поселений муниципального района программы профилактики нарушений в данной сфере на 2022 год не утверждены.

В целях устранения нарушения в адрес 10 администрацией сельских поселений внесены представления с требованием о разработке соответствующих программ.

Исполнение актов реагирования взято прокуратурой на контроль.