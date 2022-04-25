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Прокуратура г. Ельца Липецкой области провела проверку соблюдения жилищных прав граждан в деятельности межведомственной комиссии администрации городского округа город Елец при принятия решения о признании жилого помещения непригодным для постоянного проживания.

Установлено, что в августе 2021 года в администрацию поступило заявление от местной жительницы по вопросу оценки пригодности для проживания жилого помещения с приложением необходимого пакета документов.

В адрес заявителя было направлено уведомление о том, что вопрос будет рассмотрен на очередном заседании межведомственной комиссии.

Однако вопреки установленного 30-дневного срока по прошествии более полугода с момента подачи заявления решение о соответствии помещения установленным требованиям не было принято.

Поскольку признание жилых помещений непригодными для проживания относится к исключительной компетенции межведомственной комиссии и формальный подход к решению указанного вопроса нарушает жилищные права граждан, прокурор внес представление в адрес главы муниципалитета.

Исполнение акта прокурорского реагирования взято на контроль.