С тяпкой давно простились

Весенний сев завершен, но у добринских селян появилась еще одна важная задача: с помощью химических составов обеспечить надежную защиту набирающим силу посевам от целого ряда неблагоприятных факторов. В их числе — сорняки, которые могут значительно уменьшить отдачу как хлебной нивы, так и свекловичных плантаций.

Нынешней весной сахарную свеклу в ООО «Петровский агрокомплекс» посеяли на площади свыше 2000 гектаров. Как обычно, в почву заделали семена гибридных сортов разного срока созревания, чтобы обеспечить ритмичность предстоящей свеклоуборки.

— Сейчас эта техническая культура, — пояснил агроном отделения Сергей Литвинов, — находится в фазе образования вторых и третьих пар листьев. В это время растения образуют корнеплоды. Вот тут и нужно обеспечить им максимальный комфорт для развития. И любые сорняки в этом случае — враг номер один.

В «Петровском» создали несколько механизированных отрядов, в задачу которых входит работа с химическими препаратами. Один отряд занимается обработкой посевов яровых зерновых культур, два других — сахарной свеклы.

Трактор МТЗ 15-23 с широкозахватным 36-метровым опрыскивателем «Амазон» прибывает к лесополосе для очередной заправки. Механизатор Андрей Кобец, работающий с «химией» не один год, на несколько минут покидает кабину самоходной машины, становясь участником процесса.

Десятилитровые пластиковые канистры с концентрированным химсоставом ожидают своего часа неподалеку. Заправщик Денис Гуров в специальной емкости-миксере сначала наводит маточный раствор. Ему помогает его напарник Сергей Полунин. К гербицидной смеси они добавляют немного инсектицидных компонентов, затем все это автоматически перемешивается. Гербициды — против сорняков, инсектициды уничтожат вредителей. После этого строго дозированный состав вместе с водой закачивается в бак пятитонного прицепного опрыскивателя. Воду и химические препараты к месту работ доставил водитель Иван Поляков. Простоев не допускают, каждый член механизированного отряда знает цену времени.

Получив необходимое количество гербицидной смеси, трактор с опрыскивателем, ведомый сигналом со спутника, А. Кобец уводит на очередную загонку. За одну дневную смену каждый мехотряд в среднем обрабатывает по двести гектаров свекловичных наделов.

По словам агронома, химобработка полей ведется в хозяйстве с соблюдением всех норм безопасности как для людей, так и для окружающей среды. Если температура воздуха превысит отметку в двадцать пять градусов, работы переносят на поздний вечер и ночь.

Все участники процесса обеспечены спецодеждой, а также средствами индивидуальной защиты, респираторами, перчатками и специальными очками. Не забыли в «Петровском» и про пчеловодов, через районную газету заранее предупредив их о начале применения «химии» на своих полях.

С момента внесения гербицидов до полного уничтожения сорняков проходит не менее одной недели. Вот почему в эти дни свекловичные поля у петровцев с высоты птичьего полета уже выглядят как черные тетрадные листы, разлинованные темно-зелеными линиями. Будущие корнеплоды набирают силу, а вместе с ней и вес.

Во втором мехотряде внесение гербицидов доверено Дмитрию Двойнову на тракторе «Джон Дир». Воду к месту работ и химические составы подвозят Алексей Медведев и Дмитрий Антюфеев. Заправкой опрыскивателя занимается Владимир Васеев.

— Мы напрямую заинтересованы в том, чтобы посевы были чистыми, — говорит руководитель ООО «Петровский агрокомплекс» Николай Мищик, — чем выше будет итоговая урожайность сельхозкультур, тем выше окажется зарплата наших полеводов.

В эти дни добринские селяне повсеместно проводят химические обработки посевов яровых зерновых, технических культур и сахарной свеклы. Прицепные опрыскиватели стали неотъемлемой часть современных сельских пейзажей. Эпоха ручной прополки сладких корнеплодов вместе с профессией свекловичницы навсегда ушли в прошлое…