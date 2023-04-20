Общество

С января по март — 13 браков и 18 малышей! В Добринском районе рождаются дети и новые семьи

8 минут назад

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По данным Добринского загса, в январе — марте 2023 года в нашем районе было зарегистрировано 13 браков:

  • п. Добринка — 5
  • д. Федоровка — 2
  • п. Петровский — 1
  • с. Большая Отрада — 1
  • п. Плавица — 2
  • д. Георгиевка (Березнеговатский с/с) — 1
  • с. Пушкино — 1.

За этот же период на свет появилось 18 малышей:

Даниил (п. Петровский), Амир (п. Добринка), Петр (п. Добринка), Дарина (ст. Плавица), Дарья (п. Петровский), Полина (п. Добринка), Макар (с. Средняя Матренка), Ульяна (д. Александровка 1-я), Ярослав (д. Софьино), Валерия (д. Сошки-Кривки), Милана (с. Пушкино), Артем (п. Плавица), Елизавета (п. Добринка), Петр (с. Большая Плавица), Богдан (с. Талицкий Чамлык), София (с. Пушкино), Тимофей (с. Мазейка), Дамир (с. Богородицкое).

Что в имени твоем?

Замечательно, что родители все чаще выбирают для своих деток привычные нам имена, которые носили наши деды и прадеды. Вот и в этот раз сразу двух новорожденных мальчиков назвали Петями.

ПЕТР

Мужское имя Петр произошло от древнегреческого Петрос и означает «камень», «твердый», «непоколебимый», «надежный». От него образовалась фамилия Петров, которая считается одной из самых популярных в России.

Кстати, сегодня, 20 апреля, у Петра именины.

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