С января по сентябрь 2026 года в банковском секторе Липецкой области выявили 22 поддельные банкноты. Это в 1,5 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает липецкое отделение Банка России. 

Снизилось количество поддельных пятитысячных купюр – до восьми штук. За девять месяцев прошлого года из оборота изъяли 21 такую банкноту. Кроме того, с начала года обнаружили 11 поддельных банкнот номиналом 1000 рублей, две двухтысячные и одну сторублёвую.

Чтобы обезопасить себя от получения подделки, нужно проверять банкноту минимум по трем защитным признакам – на просвет, на ощупь и при наклоне. Подробная информация о защитных признаках российских денежных знаков размещена на сайте Банка России и в бесплатном мобильном приложении «Банкноты Банка России».

«Чтобы липчане не становились жертвами финансовых преступников, в регионе постоянно организуются образовательные мероприятия, в том числе при участии Банка России. Их задача – научить быть внимательными при проведении любых денежных операций», – не раз отмечал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.