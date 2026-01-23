С юбилеем, Анатолий Павлович!

Заслуженный работник культуры РФ из Хворостянки А.П. Зверев отмечает свое 85-летие

24 января 2026 года исполняется 85 лет заслуженному работнику культуры РФ Анатолию Павловичу Звереву. За долгие годы работы он внёс весомый вклад в развитие и процветание культуры на селе и в районе.

— Я не мыслю себя без культуры и народной музыки, — говорит А.П. Зверев, — потому что большую часть жизни провёл в своём «втором доме» — Хворостянском сельском Доме культуры.

В культурной жизни Хворостянки Анатолий Павлович всегда был первым заводилой. «Работали с ним в тесном контакте, до сих пор живем душа в душу. Без него и его семьи ни один праздник не обходится», — говорят сельские жители.

Родился Анатолий Павлович в 1941 году в Хворостянке Хворостянского района Воронежской области. Отец погиб на фронте, пятерых детей воспитывала мать. Одним из способов не сломиться, не упасть духом была в те годы русская песня. А.П. Зверев вспоминает, как с замиранием сердца слушал старинные песни в исполнении старожилов села. В своё время они, работая у барина А. Обухова, пели в церковном хоре вместе с Н.А. Обуховой, чьи детские годы прошли в селе Хворостянка.

Многое перенял Анатолий Павлович у местного плясуна И.Ф. Королёва, мастера на все руки, игравшего на балалайке, мандолине, гитаре, гармони, баяне. Однажды он услышал, как играет на баяне односельчанин В. Бурылин, студент Воронежского музыкального училища. В этот момент Анатолий Павлович твёрдо решил, что тоже будет учиться играть на баяне. И в 1958 году он поступает в Задонское областное училище культуры, после успешного окончания которого в 1960 году устраивается на работу в ДК совхоза «Правда» Грязинского района. Затем была армия и работа в геологоразведке. Но сердце тянуло в родные края. Его призванием было служение русской песне. В 1965 году Анатолий Павлович возвращается в родную Хворостянку и начинает работать в должности художественного руководителя Хворостянского СДК.

Среди сельских жителей было много приверженцев народной культуры, звонкоголосых исполнителей народных, лирических и патриотических песен. Они и вошли в состав хорового коллектива, созданного при СДК с численностью участников более 30 человек. Коллектив часто выступал не только в Добринском районе, но и в Липецке, Усмани, Ельце. В 1968 году хор стал дипломантом областного конкурса хоровых коллективов, в 1974 году за высокие достижения в работе хворостянский коллектив был награждён дипломом Министерства культуры.

В 1983 году под руководством А.П. Зверева был образован хор ветеранов, который впоследствии неоднократно становился лауреатом районных и областных смотров. В 1985 году на базе хорового коллектива были созданы ансамбль народной песни «Приволье» и детский фольклорный ансамбль «Русичи», которые долгое время представляли Добринский район на областных мероприятиях.

Творческие коллективы хворостянцев постоянно принимали участие в областных и межрегиональных фестивалях и конкурсах: «Семья России», «Ты взойди, солнце красное», «Поют ветераны», «С винтовкой и гармонью», «Поёт гармонь над Битюгом», «Завалинка» и многих других. Выступая на различных сценических площадках, коллективы неоднократно становились призёрами и лауреатами. А.П. Зверев гордится тем, что одна из его воспитанниц, Ирина Озерова, была приглашена в Воронежский государственный народный хор и стала его солисткой.

Русская песня, по мнению Анатолия Павловича, это художественная летопись народной жизни. Увлечённость русской песней стала делом семейным, поэтому создание семейного ансамбля Зверевых было предопределено самой судьбой.

Ансамбль долгое время выступал далеко за его пределами, не раз был награждён благодарственными письмами и дипломами, в 2004 году стал лауреатом областного конкурса «Семья России». В настоящее время в составе ансамбля представители четырёх поколений, подрастают и талантливые правнуки.

В юбилейный день рождения нельзя не сказать и о личных достижениях юбиляра. В 1986 году художественный руководитель СДК А.П. Зверев за отличную работу был награждён почётным знаком Министерства культуры СССР, в 1988 году ему было присвоено звание «Заслуженный работник культуры РФ», в 1989 году Зверев был занесён в областную книгу Трудовой славы.

А.П. Зверев, имея огромное количество почетных грамот Министерства культуры России, администрации Липецкой области, дипломов и благодарственных писем управления культуры, администрации района, все же главной своей наградой считает любовь зрителей. Он до сих пор предан русской песне, народной культуре. Сохраняя творческое долголетие и завидную энергию, Анатолий Павлович Зверев вместе со своей супругой Ниной Николаевной, дочерьми, внуками, правнуками и сегодня продолжает творить и дарить радость творчества своим селянам, участвуя в различных мероприятиях. В 2024 году за выявление, сохранение, актуализацию и популяризацию нематериального и этнокультурного достояния Липецкой области в рамках областного онлайн-конкурса «Наши традиции» А.П. Зверев и Т.А. Иноземцева награждены дипломом лауреата II степени.

Коллектив работников культуры Добринского округа поздравляет вас, Анатолий Павлович, с 85-летием!

Ваш многолетний труд в сфере культуры — это бесценный вклад в сохранение традиций, истории и духовных ценностей, служащий примером преданности своему делу. Желаем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, тепла близких, благополучия и новых творческих вдохновений!

Надежда ВОЛКОВА,

зав. ОМО МБУК «Добринская ЦКС».

***

ГОРЖУСЬ СВОИМ БРАТОМ

24 января отметит свой 85-летний юбилей мой дорогой двоюродный брат Анатолий Павлович Зверев. Очень горжусь тем, что ему присвоено звание заслуженного работника культуры. Вся его жизнь прошла на моих глазах. Мне он вспоминается юным парнишкой Толиком, который самоучкой выучился играть на гармони, а потом так развил свой талант, что вырос до признанных высот. И, конечно, он стал главным гармонистом на нашей с мужем свадьбе.

Наши родители, его мама Мария Титовна и мой отец Иван Титович, тоже были очень весёлыми людьми, любили петь и плясать, особенно тётя Маша. Видимо, это дарование передалось и Анатолию по наследству.

В своё время сразу после окончания Хворостянской школы я работала массовиком-затейником в клубе на ст. Хворостянка. Как только Анатолий выучился в культпросветучилище, на этом «посту» сменил меня он. И вот столько лет он служит культуре, служит родным землякам!

Здоровья тебе, брат! Ещё много лет радуй своим талантом и задором и нас, родственников, и всех хворостянцев.

Раиса Ивановна БУТЫРИНА.

с. Частая Дубрава.