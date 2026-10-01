С юбилеем, любимый детский сад!

В Год дошкольного образования в ГДО МБОУ СШ п. Петровский Добринского муниципального округа состоялось знаменательное событие: коллектив и воспитанники отметили двойной праздник — профессиональный день педагогов и 60-летний юбилей образовательного учреждения.
Подготовка к торжеству стала общим делом для всей «садовской семьи».
Воспитатели вместе с ребятами организовали тематическую выставку рисунков, на занятиях обсуждали значимость профессии педагога, а в музыкальном зале проходили регулярные репетиции творческих номеров.
Кульминацией праздника стало «путешествие на дошкольном экспрессе» — увлекательная программа, которая позволила гостям окунуться в незабываемый мир детства.
Особую атмосферу торжеству придало присутствие ветеранов труда. Встреча с теми, кто стоял у истоков детского сада и вложил душу в его развитие, стала для нынешнего коллектива моментом преемственности поколений и искренней гордости за общее дело.
Праздник прошел в теплой, почти домашней обстановке, подчеркнув главную ценность учреждения — сплоченность коллектива.
Сотрудники группы дошкольного образования выражают искреннюю благодарность директору МБОУ СШ п. Петровский Елене Александровне Исаевой, советнику по воспитательной работе Юлии Васильевне Поповой и активистам движения «Орлята России» за оригинальные поздравления и создание теплой, незабываемой атмосферы праздника.
Шестьдесять лет — это солидный возраст, за которым стоят сотни выпускников, тысячи добрых дел и ежедневный кропотливый труд педагогов. Пусть «дошкольный экспресс» нашего сада и дальше движется только вперед, к новым успехам и открытиям!
ГДО МБОУ СШ п. Петровский.
«Воспитатель — это первый учитель, который встречает ребёнка на его жизненном пути. От того, насколько этот человек профессионален и неравнодушен, зависит очень многое», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.