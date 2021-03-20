18 декабря 2019 года неизвестный, действуя от имени жительницы Становлянского района, с использованием телефона, путем предоставления заведомо ложных сведений, заключив договор на получение потребительского кредита, завладел деньгами в сумме 10 000 рублей, принадлежащими микрофинансовой организации.

Потерпевшая пояснила, что ей стали поступать звонки от финансовой организации о возврате долга. Женщина утверждала, что кредит не оформляла.

Впоследствии организация обратилась в суд о возврате долга в сумме 27 000 рублей. В судебном заседании потерпевшая исковое требование не признала, после чего обратилась в полицию.

Сотрудниками уголовного розыска в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлен подозреваемый в совершении преступления. Им оказался близкий 19-летний родственник потерпевшей, который пояснил, что в декабре 2019 года был приглашен на день рождения. В связи с отсутствие денежных средств на подарок, решил воспользоваться персональными данными близкого родственника и оформить кредит через Интернет, при этом при оформлении кредита указал счет своей банковской карты. Деньги потратил по собственному усмотрению.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет, сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.