В департаменте ЖКХ г. Липецка прошло совещание по вопросу проведения капитального ремонта многоквартирного дома №15 по улице Астраханская. Пятиэтажное общежитие со 144 жилыми помещениями, построенное в 1985 году, уже несколько лет нуждается в серьезном обновлении.

Как известно, в 2019 году было проведено комиссионное обследование дома. Проверка показала: в подвале течет канализация, местами повреждена проводка, нуждаются в замене система водоснабжения. На тот момент жильцы просили представителей городской и областной администраций помочь с проведением капитального ремонта, который стоял в плане лишь на 2029 год, – работы перенесли на лето 2019 года.

Однако, когда подрядная организация собиралась зайти на объект, жильцы отказались предоставить доступ к производству работ, хотели признать общежитие непригодным для проживания. Между тем экспертиза специальной межведомственной комиссий не нашла для этого оснований. С тех пор проблемы не решались. Ситуация осложнялась тем, что постоянной управляющей компании, которая занималась бы текущим ремонтом, у дома не было. В этом году обстоятельства изменились: с 1 апреля к обслуживанию пятиэтажки приступило ООО «Перспектива».

На совещании новой управляющей компании специалисты департамента ЖКХ рекомендовали, в первую очередь, принять меры по восстановлению системы канализации, очистить подвальные помещения от бытового мусора, а также создать чат с собственниками помещений и помочь им с выбором старшего по дому. В ближайшее время на адрес выедут эксперты департамента ЖКХ и регионального Фонда капитального ремонта. Кроме того, планируется проведение общего собрания собственников по вопросу принятия решения о проведении капитального ремонта. Одновременно будет прорабатываться вопрос выделения финансирования на проведение ремонта системы вентиляции и мест общего пользования (за исключением помещений с повышенной влажностью).

— Надеемся, что позиции органов власти и жителей по вопросу необходимости проведения капремонта наконец-то совпадут. Работы в доме нужно проводить как можно скорее, — подчеркнул первый вице-мэр Вадим Негробов.