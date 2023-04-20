Главное мероприятие четвёртого сезона Международной акции «Сад Памяти» прошло в Липецке. На площади 4,2 га в районе Силикатных озёр было посажено 19 тысяч сеянцев сосны в рамках национального проекта «Экология».

На посадку леса приехали волонтёрские коллективы тридцати организаций, представители органов власти и местного самоуправления, работники лесной отрасли и жители Липецка — всего на площади посадки собралось около 600 человек. В прошлом году лес сажали около трёхсот человек. Акция «Сад Памяти» традиционно посвящена героям, погибшим во время Великой Отечественной войны. В этом году к ней присоединились матери погибших во время СВО липчан — они посадили деревья в память о своих сыновьях.

«Каждый год эта акция находит отклик у многих липчан. Все потому, что сажать деревья – не только полезно, но и интересно. Работа на свежем воздухе, чувство важности того, что делаешь вклад в экологию, движение – все это дарит заряд бодрости и хорошего настроения. Уверен, традиция весной выходить массово на посадку леса сохранится надолго», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Весной 2023 года в рамках акции «Сад Памяти» на территории лесного фонда Липецкой области запланировано проведение 134 посадочных мероприятий на общей площади 273,5 га, всего будет высажено более 1,1 млн сеянцев сосны, берёзы и дуба. На сегодняшний день проведено 106 мероприятий, высажено 716 тысяч молодых деревьев. За три предыдущих сезона «Сада Памяти» в Липецкой области высадили 4,2 млн деревьев на общей площади более тысячи гектаров.