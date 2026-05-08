Садик-школу строят для многодетного села в Липецком округе

Продолжается строительство важного соцобъекта для жителей села Косыревка Липецкого округа. Строительная готовность объекта высокая — подрядчик уже приступил к внутренней отделке.

Необходимость появления дошкольного учреждения в селе назрела давно. В 2024 году губернатор Липецкой области Игорь Артамонов встретился с местными жителями, которые доходчиво объяснили ситуацию.

«Встречался с жителями Косыревки Липецкого округа в 2024 году. Поняли, как такому многодетному селу нужен садик — жители о нем очень просили. Значит, садику быть — строим», — подчеркнул губернатор.

У проекта — нестандартное архитектурное решение: здание спроектировано по принципу «два в одном». Первые два этажа займет детский сад, рассчитанный на 260 мест. Третий этаж отдан под начальную школу. Сейчас косыревские школьники вынуждены заниматься в кирпичном доме 1914 года постройки.

«Это, скорее, объект истории, нежели место, где дети должны расти, учиться, развиваться. Поэтому делаем для школьников новое, современное образовательное пространство», — комментирует Игорь Артамонов. В новом здании будет предусмотрено 100 мест, что на четверть больше, чем в старом здании.

На данный момент строители завершают внутреннюю отделку помещений. После этого начнется закупка и монтаж мебели и оборудования. Официальный срок сдачи объекта по контракту — конец текущего года. Однако подрядная организация обещает сдать объект раньше.