Садоводческие хозяйства Липецкой области собрали 60 тысяч тонн яблок

В Липецкой области завершается сбор яблок, сообщает региональное министерство сельского хозяйства. В 13 специализированных садоводческих хозяйствах региона, расположенных в 9 районах, уже собрано 60 тысяч тонн яблок.

Всего в области выращивается свыше 80 сортов яблок, в том числе четыре органических. Более 90% от общего объема приходится на два крупнейших садоводческих хозяйства в Лебедянском районе.

«На недавно прошедшей в Москве агропромышленной выставке «Золотая осень» наши лебедянские яблоки пользовались огромной популярностью, – рассказала министр сельского хозяйства Липецкой области Екатерина Маркова. – Посетителей привлекал не только внешний вид плодов, но и их вкусовые качества. И хотя майские заморозки повлияли в этом году на урожай яблок, качество плодов очень хорошее. И валовой сбор ожидаем достойный».

В хозяйствах всех категорий в 2025 году планируется получить свыше 75 тыс. тонн яблок.