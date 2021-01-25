В целях стабилизации цен на сахар-песок и подсолнечное масло 14 декабря 2020 года Минпромторгом России и Минсельхозом России были подписаны соглашения с хозяйствующими субъектами, осуществляющими торговую деятельность, об установлении предельных розничных цен на сахар-песок – 46 руб./кг, масло подсолнечное -110 руб./кг на срок с 21 декабря 2020 года по 31 марта 2021 года.

Чтобы проверить, как торговые предприятия в Липецкой области соблюдают установленные предельные цены на сахар-песок и масло подсолнечное сотрудниками ОКУ «Агентство содействия развитию торговой деятельности» регулярно проводится мониторинг цен.

Результаты мониторинга, проведенного 25 января 2021 года в 12 сетевых предприятиях торговли, показали, что ни в одном из торговых предприятий установленный порог цен на сахар и масло подсолнечное не был превышен. Снижена цена сахар-песок (по отношению к 22 января) в одной торговой сети. Цена на масло подсолнечное повысилась также в одной торговой сети.

В результате принимаемых мер по состоянию на 18 января 2021 года Росстатом в Липецкой области зафиксирован самый низкий уровень средней розничной цены на масло подсолнечное и сахар-песок среди регионов ЦФО, сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области.