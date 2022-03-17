Сколько в Липецкой области сахара, и хватит ли его до нового урожая? Ответы на популярные сегодня вопросы получили журналисты региональных СМИ, для которых провели пресс-тур по торговым точкам и профильным предприятиям, показали весь процесс поставки вызвавшего ажиотаж продукта – от завода до прилавка.

Свои хранилища журналистам продемонстрировал Добринский сахарный завод. Сейчас предприятие располагает 60 тысячами тонн сахара. Недавно приступили к переработке сиропа, а это значит, что в этом году выпустят ещё 40 тысяч тонн продукции. Как рассказал директор предприятия Владимир Арустамов, спрос на сахар действительно вырос, но не со стороны крупных производств, с которым работают добринцы, ажиотаж – в торговых сетях.

«Мы работаем преимущественно с крупными компаниями, торговые сети – не совсем наш формат. Однако в сложившейся ситуации, разумеется, мы поддерживаем регион, поставляем сахар в магазины. Тесно взаимодействуем с администрацией области, в частности, с управлениями сельского хозяйства и потребительского рынка, стараемся чтобы сахар напрямую доходил в торговые сети, минуя цепочки посредников», – прокомментировал гендиректор сахзавода.

Владимир Арустамов добавил, что повода для ажиотажа нет, сформированы достаточные запасы сахара. Не предвидится дефицита и в будущем, более того, в этом году компания расширит посевные площади сахарной свёклы, и будет производить ещё больше сахара. Семена закуплены и, как подтвердил поставщик, уже находятся на территории России.

Почему сахара не бывает на прилавках, объяснили в одной из местных торговых сетей. Магазин «Пролетарский» за последние две недели в разы увеличил закупки сахара, но его банально не успевают фасовать из-за ажиотажного спроса. В день липчане сметают с полок несколько тонн сахара только в одном этом магазине.

«Поставки сахара у нас увеличились в 20-30 раз. Если раньше нам хватало полутора тонн на неделю даже в летний период, когда ведутся заготовки, сейчас нам этого не хватает даже на день. Мы просто физически не успеваем фасовать, сотрудники работают по ночам. У нас ежедневные большие поставки, люди быстро разбирают», – рассказала администратор магазина Елена Васильева.

Примерно такая же ситуация в распределительном центре торговой сети. Вместо привычных 20 тонн в неделю привозят 100 тонн сахара. Вывели дополнительных сотрудников, чтобы распределять продукцию по магазинам. Показали журналистам и запасы соли. Накануне получили 30 тонн. Сегодня начали доставлять в торговые точки.

Ситуацию прокомментировал начальник регионального управления сельского хозяйства Олег Долгих. Он подчеркнул, что Липецкая область – одна из лидеров в России по производству сахара. «На сегодняшний день запасов сахара в области около 250 тысяч тонн. Дефицита мы не видим, есть логистические вопросы и ажиотажный спрос. Правительство России сейчас принимает всё для того, чтобы не было даже оснований думать, что нам чего-то не хватит. Минсельхозом поставлена задача в этом году увеличить производство сахарной свёклы, для этого мы внедряем новые технологии, работаем с семенными компаниями, чтобы сбоев никаких не было в целом как по сахарной свёкле, так и по остальным культурам», – пояснил Олег Долгих.