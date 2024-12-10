Шесть заводов региона произвели 713,6 тыс. тонн сахара из свеклы нового урожая. По сахаристости свеклы Липецкая область по-прежнему входит в топ-5 в стране. По данным Союза сахаропроизводителей России, на 1 декабря текущего года в регионе она составила 19,28%. Выход сахара продолжает оставаться одним из лучших в стране – 16,77%. Это позволяет из меньшего объема свеклы вырабатывать больше сахара. Его произвели уже на 56,6 тыс. тонн больше, чем на аналогичную дату прошлого года. По данным местных сахарных заводов, переработка свеклы продолжится до конца января. В планах выработать порядка 850 тыс. тонн.

Как уточнили в управлении сельского хозяйства Липецкой области, регион производит сахара в 14 раз больше, чем необходимо для внутреннего потребления. Излишки поставляются как в другие субъекты страны, так и экспортируются в дружественные государства. По производству сахара Липецкая область удерживает второе место в России.

«Хорошие показатели – по проведению уборочной кампании, по качеству урожая, по объему выработанной продукции. Сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность региона, как обычно, удерживает лидирующие позиции в стране и обеспечивают продовольственную безопасность», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.