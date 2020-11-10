Сахаристость липецкой свеклы остается лучшей в России

По оперативным данным управления сельского хозяйства Липецкой области, на 9 ноября в регионе собрано 3 миллиона 175 тысяч тонн сахарной свеклы. Осталось убрать 5 тысяч гектаров из 97 тысяч, запланированных под эту культуру в 2020-м.

Средняя урожайность составляет 343,8 ц/га. Отличные ее показатели в этом году демонстрируют аграрии Данковского (501 ц/га), Становлянского (453,8 ц/га) и Чаплыгинского (423,9 ц/га) районов. На шести заводах региона переработано 2 миллиона 271 тысяча тонн сладкого корня. Выработано 388 тысяч тонн сахара. Сахаристость липецкой свеклы остается лучшей в стране и составляет 20,96%. Кроме того, Добринский сахарный завод вывел на хранение для дальнейшей переработки 31,7 тысячи кубических метров сиропа.

Уборка подсолнечника практически завершена. С 210 тысяч гектаров (99%) собрано 554 тысячи тонн подсолнечника. В прошлом году в бункерном весе этой масличной культуры в регионе было собрано около 510 тысяч тонн. Обмолочено 89% площадей, отведенных под кукурузу на зерно. Намолочено 377 тысяч тонн. На аналогичную дату прошлого года с 94% площадей было получено 362 тысячи тонн.

Завершается и уборка картофеля. Его липецкие земледельцы собрали 164,5 тысячи тонн. Продолжается уборка овощей закрытого грунта. На 9 ноября получено 12,5 тысячи тонн. Это почти в два раза больше, чем годом ранее, когда на аналогичную дату было собрано 6,8 тысячи тонн.

Высокое качество продукции липецкого АПК подтверждено многочисленными медалями и дипломами, полученными за победу в отраслевых конкурсах. «Липецкие аграрии не только полностью обеспечивают потребности наших жителей в продуктах питания, но и способны обеспечить ими несколько российских регионов. Потенциал отрасли базируется на постоянном технологическом обновлении, модернизации производства, применении самых передовых научных достижений», – подчеркивает глава региона Игорь Артамонов.