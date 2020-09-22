Сахаристость свеклы радует липецких аграриев

Сахарную свеклу убирают в 15 районах Липецкой области. В этом году аграриям предстоит убрать более 97 тысяч гектаров. На данный момент с 16,6 тысяч гектаров накопано более 545 тысяч тонн сладких корней. Средняя урожайность составляет 327,9 ц/га.

В Данковском и Становлянском районах урожайность значительно превосходит среднеобластной показатель и составляет 495,1 и 470 центнеров с гектара соответственно.

Переработку свеклы ведут 5 из 6 заводов региона. На 22 сентября ими переработано 425,5 тысяч тонн сахарной свеклы, выработано 63,5 тысяч тонн сахара. Выход сахара очень хороший – 20,05%. Кроме того, Добринский сахарный завод вывел на хранение для дальнейшей переработки 3,6 тысяч куб. м сиропа.