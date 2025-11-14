Сахарные заводы Липецкой области произвели уже 500 тысяч тонн сахара, переработав 3,8 миллиона тонн сахарной свеклы нового урожая, сообщили в минсельхозе ЛО.

Предприятия перерабатывают 45 тысяч тонн свеклы и производят около 7 тысяч тонн сахара в сутки. Достигнутая цифра в полмиллиона тонн — это результат слаженной работы всего агропромышленного комплекса региона. Аграрии приближаются к следующей цели — 5 млн тонн сахарной свеклы.

«Столь внушительные результаты – наглядный результат системного развития агропромышленного комплекса региона. Благодаря государственной поддержке, эффективной работе аграриев, внедрению новых технологий Липецкой области удаётся укреплять свои позиции как одного из ключевых аграрных субъектов страны и вносить весомый вклад в продовольственную безопасность России», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.