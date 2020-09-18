Сахарные заводы переработали 35 тысяч тонн сахара из свеклы нового урожая

Сахарную свеклу убирают в 15 районах области. В этом году, из-за сложных погодных условий, копать свеклу начали на две недели позже. Липецким аграриям предстоит убрать более 97 тысяч гектаров. На данный момент с 11,6 тысяч гектаров собрано более 370 тысяч тонн сладких корнеплодов.

«Для Липецкой области сахарная свёкла – стратегическая культура. Наши свекловоды сумели достичь европейского уровня в выращивании и переработке этой культуры, а на полях применяются самые современные научные разработки», – отмечает руководитель Липецкой области Игорь Артамонов.

В отдельных районах урожайность очень высокая. Например, в Становлянском районе аграрии собирают по 468,5 центнеров с гектара, а в Данковском районе – по 495. Переработку свеклы ведут пять из шести заводов региона. На 17 сентября ими переработано 271,3 тысячи тонн сахарной свеклы, выработано 36,7 тысяч тонн сахара. Сахаристость очень хорошая – 20,02 %. Ежесуточно приступившие к работе заводы перерабатывают более 30 тысяч тонн свеклы. ООО «Агроснабсахар» первым в регионе начало переработку сладких корней. Со 2 сентября там ежесуточно перерабатывают около девяти тысяч тонн.

На данный момент на заводе уже переработали 107,5 тысяч тонн свеклы. Сахара из свеклы нового урожая выработано 15,9 тысяч тонн.

«По производству сахара липецкие аграрии – одни из лучших в стране, – отметил первый заместитель главы Липецкой области Николай Тагинцев. – По итогам прошлого года по этому показателю регион занял 2 место в России, по производству сахарной свеклы среди всех российских субъектов мы третьи».