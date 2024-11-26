Центр развития креативных индустрий совместно со Школой креативных индустрий и активными ремесленниками создали новогодний онлайн-каталог с продукцией местных мастеров. На сайте mastera-lipetska.ru можно подобрать подарки для коллег, партнеров, друзей и родных. На платформе представлены изделия, собранные в боксы. Всего 28 вариантов с разным наполнением. Упаковать можно как в мешочки, так и в коробки. Онлайн-каталог будет дополняться новыми функциями, а ассортимент – расширяться.

Сайт разработали дети — воспитанники Школы креативных индустрий. Как отметили в Центре развития креативных индустрий липецкого Фонда поддержки МСП, проект позволяет не только показать богатство и разнообразие ремесел региона, но и поддержать малый бизнес. Кроме того, проект дал школьникам ценный практический опыт запуска цифрового продукта.

«Развитию креативных индустрий в регионе сейчас уделяется особое внимание, поскольку в этом направлении занято немало представителей МСП и их число постоянно растет. Создание онлайн-каталога – один из маркетинговых инструментов, который позволит мастерам повысить узнаваемость их изделий и станет еще одним каналом реализации», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.