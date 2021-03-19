В селе Архангельское на тепличном комплексе «Елецкие овощи» с этого года выращивают салат. С 3,5 гектаров планируют получать более 2 тыс. тонн салата в год. Об этом сообщили в управлении сельского хозяйства Липецкой области.

ООО ТК «Елецкие овощи» с 2016 года реализует в области проект по производству овощей закрытого грунта. На 67 гектарах компания выращивает огурцы. В прошлом году ими было собрано более 75 тысяч тонн. Всего по итогам 2020 года в регионе получено 149 тыс. тонн овощей закрытого грунта. По этому показателю Липецкая область находится на первом месте в России. «Овощи закрытого грунта – это абсолютная наша гордость, – подчеркивает начальник регионального управления сельского хозяйства Олег Долгих. – С 2014 года площадь современных теплиц увеличилась с 11,2 гектаров до 225, то есть в 20 раз. Валовой сбор тепличных овощей вырос в 25 раз. Мы не видим никаких оснований не идти дальше — теплицы продолжают строиться».

По словам Олега Долгих, при выращивании салатов также используется технология UltraClima, которая способна поддерживать необходимый микроклимат в любое время года. Применение малообъемной гидропоники, капельного полива, подвесных лотков, систем ассимиляционного освещения, туманообразования и зашторивания, автоматического управления микроклиматом позволяет с меньшими затратами получать высокую урожайность и обеспечивает качество выращиваемой продукции.

На середину марта текущего года в зимних теплицах области уже произведено 34,5 тысяч тонн овощей. Это на 25 процентов больше, чем на аналогичную дату годом ранее. Огурцов собрано 19,3 тысячи тонн, томатов – 15,2 тысячи.