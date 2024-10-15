Дружбе двух клубов — «Родник» и «Наследие» — крепнуть и расти! В семье новое пополнение из числа первоклассников.

Похоже, становится доброй традицией проводить совместные мероприятия с участием членов двух клубов — патриотического молодежного «Наследие», на протяжении двух лет действующего в лицее №1 п. Добринка, и творческой интеллигенции «Родник», созданного на общественных началах в 2013 году по инициативе Тамары Васильевны Шигиной (ныне — главного редактора «Добринских вестей»). Первая такая встреча состоялась в марте текущего года, когда добринские ребята пригласили к себе не только «родниковцев», но и своих сверстников из Республики Крым (был организован видеомост).

На этот раз встреча посвящалась Международному дню музыки.

Сразу же подчеркну: праздник (а мероприятие получилось по-настоящему праздничным) был настолько оригинальным, интересным и зажигательным, что пролетел мгновенно, хотя по времени занял целых полтора часа.

Несомненная заслуга в этом главного режиссера и постановщика мероприятия — руководителя «наследников» Аллы Михайловны Климентовой (библиотекаря лицея).

Настоящим украшением действа стало участие в нем двух замечательных коллективов из Добринской школы искусств — «Черный кот» (оркестр духовых инструментов) и «Скрипичный ключ» (оркестр скрипачей) под управлением супругов Алексея и Лидии Алексеевых. Музыканты сопровождали чуть ли не каждый номер программы, а она была разнообразна и многопланова.

Руководитель клуба «Наследие» А.М. Климентова всегда рядом со своими активистами.

Ведущими выступили Дарья Лучникова и Софья Долматова. Вместе со своими помощниками «Нотками» (с этой ролью отлично справились первоклассники) они пригласили всех присутствовавших в Королевство музыки. Напомнили историю ее зарождения, увлекли зрителей игрой «Потерялись нотки», проверили, насколько хорошо участники встречи знакомы с музыкальными инструментами, предложив им дать ответы на стихи-загадки.

Звучало множество добрых слов, в том числе и стихов, прославляющих музыку.

Звучала и сама музыка: классическая — Ж. Бизе к опере «Кармен», почти ставшая народной — И. Дунаевского «Ой, цветет калина», хит 70-х — «Хмуриться не надо, Лада!» (муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского), наделавшая много шума в СМИ песня «Дядя Вова, мы с тобой!» (автор — участник первой Чеченской войны В. Антонов).

Завораживающая музыка Ж. Бизе к опере «Кармен» в исполнении ансамбля «Скрипичный ключ» под управлением Лидии Алексеевой открыла череду музыкальных номеров.

А с каким драйвом исполнили самые юные члены клуба «Наследие» экспрессивный танец под музыку А. Бабаджаняна «Лучший город Земли»! Зал горячо аплодировал танцорам. Главным аккомпаниатором выступал, конечно же, оркестр духовых инструментов.

Зажигают самые юные «наследники».

Ветераны педагогического труда Н.М. Ахлынина и В.А. Ильина, которые были приглашены на мероприятие, с восторгом отозвались о выступлении оркестров. У каждой были свои ассоциации, навеянные музыкантами. Нину Митрофановну память вернула в далекие послевоенные годы, когда в парке играл духовой оркестр и десятки людей, измученных войной и уставших от лишений, спешили навстречу музыке, чтобы оттаять душой и сердцем. А Валентина Александровна вспомнила, как впервые услышала игру на скрипке в исполнении артиста из цыганского театра «Ромэн». С тех пор она — преданная поклонница этого инструмента.

Горячими аплодисментами зрители сопровождали выступление Вероники Сафоновой. Разве усидишь спокойно, когда задорно звучит: «Хмуриться не надо, Лада!».

«Музыка нас связала» — поется в одной известной песне. И это, действительно, так. На заседание двух клубов (хотя слово «заседание» ну никак не вяжется с тем действом, которое проходило в актовом зале лицея в тот день!) пришли, кроме «наследников» и «родниковцев», учителя, родители ребят и даже бабушки.

Антонина Николаевна Бахтина не могла пропустить такое значимое событие в жизни своего внука Ярослава:

— Он же сегодня вступает в клуб «Наследие». Хочу порадоваться за него.

Кроме Ярослава, в «наследники» посвятили и других первоклашек, принимавших самое активное участие в музыкальном представлении.

Владимир Стрельников — главный музыкальный руководитель лицея — и ребят готовил к выступлению, и сам принимал участие в концерте.

А мама Агаты и Арины Кузиных (членов патриотического клуба «Наследие») Светлана Владимировна, вообще, стала «правой рукой» А.М. Клейменовой при подготовке этого мероприятия: и стихи читала, и песни пела.

— Я за любую суету, если в ней участвуют мои дети, — с юмором констатировала родительница.

И вполне серьезно добавила:

— Ребята очень старались при подготовке сегодняшнего праздника.

И он удался. Из зала то и дело раздавались восторженные «Браво!», «Молодцы!».

— Спасибо, что пригласили к себе, — поблагодарила «наследников» член клуба «Родник» Ольга Вячеславовна Матыцина. — Я как будто окунулась в свое детство, когда вместе с друзьями мы вот так же задорно распевали песни в своем клубе интернациональной дружбы.

— Ребята, вы подкупаете своей кипучей энергией, задором. Такие активисты нам очень нужны, — отметила председатель местного отделения «Движения первых» Татьяна Бахтина.

Директор лицея Т.И. Селиванова выразила признательность участникам музыкального мероприятия и пожелала всем оставаться как можно дольше молодыми. Как вечная музыка.

Наша справка:

Праздник был учрежден Международным музыкальным советом при ЮНЕСКО по инициативе выдающегося советского композитора, пианиста и общественного деятеля Дмитрия Шостаковича. Цель преследовалась единственная — пропаганда музыкального искусства и привлечение внимания к его роли в культурной жизни человечества. Официально праздник начали отмечать с 1 октября 1975 года.