Конструктивное взаимодействие между правительством Липецкой области и представителями бизнес-сообщества стало одним из серьезных факторов экономического и промышленного роста в регионе и стране в целом. Для удобства предпринимателей самая полная и актуальная информация о доступных мерах поддержки всегда размещается на сайте регионального центра «Мой бизнес» https://мойбизнес48.рф.

На портале настроены такие востребованные сервисы, как «Бизнес-куратор», «Бизнес-наставник», календарь мероприятий. Также пользователи сайта могут ознакомиться с программами по развитию малого и среднего предпринимательства в Липецкой области, перечнем организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, мерами поддержки малого и среднего бизнеса федерального и регионального уровня, перечнем государственного и муниципального имущества, предназначенного для передачи в аренду субъектам МСП. «Содействие малому и среднему бизнесу – один из наиболее значимых вопросов в повестке социально-экономического развития Липецкой области», – отметил губернатор региона Игорь Артамонов.