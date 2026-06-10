Самая добрая профессия. В Добринке чествовали социальных работников

8 июня по всей стране отмечали День социального работника. Добринский округ тоже не стал исключением.

В большой зал окружного Дома культуры пригласили людей, у которых особая миссия — помогать нуждающимся гражданам, беря их под покров социальной защиты.

— Сегодня в этом зале, — сказала в поздравительной речи заместитель главы администрации Добринского округа Ирина Рязанцева. — собрались те люди, кто любит выбранную профессию, люди, наделённые высокими человеческими качествами. Ваша помощь всегда необходима пожилым и одиноким жителям нашего округа. Ваша забота очень нужна тем, кто потерял здоровье и веру в завтрашний день. Уважаемые социальные работники, искренне, от всей души поздравляю вас с праздником и желаю вам крепкого здоровья и всяческих успехов.

Самые тёплые пожелания в адрес коллег прозвучали от начальника отдела организации социального обслуживания и реабилитации инвалидов министерства социальной политики Липецкой области Василия Волкова и заместителя директора ОБУ «Центр социальной защиты населения Липецкой области» Екатерины Волковой, а также директора филиала №4 по Добринскому округу Ольги Малыхиной.

Целый ряд работников сферы социальной защиты населения Добринского округа были отмечены наградами разного уровня. Почётную грамоту Липецкого областного Совета депутатов получили Ольга Дулина и Наталия Фролова. Почётную грамоту министерства социальной политики Липецкой области вручили Ирине Серебряковой. Благодарность регионального министерства соцзащиты получила Марина Бобкина. Почётными грамотами администрации Добринского округа отмечены Татьяна Савенкова и Наталия Павлова.

Особые слова благодарности за работу в социальной отрасли были сказаны в адрес её ветеранов: Нины Провоторовой и Зинаиды Муравьёвой. А добринские культработники подарили зрителям свои музыкальные номера.