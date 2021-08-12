Фотовыставка «Самая красивая страна» откроется 18 августа в музее-усадьбе П.П. Семенова-Тян-Шанского в Чаплыгинском районе. Экспозиция подготовлена к Дню географа и дню учреждения в 1845 году Русского географического общества.

В большом зале усадьбы Рязанка будут представлены работы победителей и финалистов ежегодного фотоконкурса Русского географического общества. Это захватывающие пейзажи, удивительная природа и уникальные портреты жителей нашей большой страны. Медиапроект «Самая красивая страна» посвящен сохранению дикой природы России и воспитанию бережного отношения к окружающей среде. Впервые фотоконкурс был проведен в 2015 году. На выставке в Рязанке будут представлены работы прошлого года, сообщили в управлении культуры и туризма Липецкой области.

Инициатива провести выставку на родине великого вице-председателя РГО П.П. Семенова-Тян-Шанского принадлежит Липецкому областному отделению Русского географического общества. Идею поддержал центральный штаб общества и руководство музея-усадьбы. Посетить выставку можно до 1 ноября.

«Музеи и художественные галереи Липецкой области постоянно приглашают любителей искусства на самые разнообразные экспозиции, знакомство с которыми расширяет кругозор и развивает художественный вкус», – неоднократно отмечал глава региона Игорь Артамонов.