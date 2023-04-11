Бизнес-миссию в Индию организовал для региональных экспортеров центр поддержки экспорта Липецкой области, являющийся структурным подразделением центра «Мой бизнес». Основная цель визита – укрепление отношений и содействие установлению прямых контактов липецкого бизнеса с индийским предпринимательским сообществом.

Липецкую область представили восемь экспортно ориентированных предприятий малого и среднего бизнеса. Специфика организаций достаточно обширная, это переработка металла, производство часов, игрушек, индустриальных масел, сварочного и металлообрабатывающего оборудования. Среди них компании «ЭФКО», «Форсаж», «Форсаж-Ойл» «Атлантис», «Амбилайф», «Игрушки», «ПСК», «Партнер».

4 апреля делегация липецкого бизнес-сообщества посетила посольство Российской Федерации в Нью-Дели, где была принята главой дипломатической миссии Денисом Алиповым. В ходе встречи стороны обменялись мнениями о ситуации и перспективах развития российско-индийских деловых связей. Затем члены делегации приняли участие в церемонии открытия офиса почетного представителя ТПП РФ в Индии, рассказали организаторы бизнес-миссии.

«Индия имеет одну из крупнейших экономик мира и огромное население, что делает ее самой привлекательной страной сегодня для развития внешнеэкономической деятельности в целом: экспорт готовой продукции, импорт технологий, инвестиционное сотрудничество. Первый визит липчан показал готовность индийских предпринимателей к практическому сотрудничеству с компаниями региона абсолютно во всех отраслях», – отметил начальник центра поддержки экспорта Липецкой области Василий Гольцов.

Центральным событием программы этого визита стал Российско-индийский деловой форум. Во встречах с российской делегацией приняли участие свыше 400 индийских предпринимателей. Одной из главных тем, которые обсуждались на встречах, был вопрос логистики в связи с текущей геополитической ситуацией. Участники делегации обменивались опытом и идеями, как оптимизировать свою логистическую сеть и снизить затраты на перевозку грузов. По итогам форума состоялось подписание обновленного соглашения о сотрудничестве между российской и индийской торговыми палатами.

Липчане в рамках форума провели ряд В2B встреч, представив товары и услуги, которые могут быть интересны для индийского рынка. Также они посетили IT-технопарк и специальные экономические зоны промышленного развития. Важным результатом визита стала заинтересованность индийской стороны в импорте игрушек, часов и технического масла. Эти сферы могут стать перспективными для развития совместных проектов и укрепления торговых связей между Липецкой областью и Индией. Итогом деловой миссии стали договоренности о дальнейшем сотрудничестве. Липецкие компании выразили надежду на долгосрочное и взаимовыгодное партнерство с индийскими коллегами. Делегация вернулась домой с новыми контактами и важным опытом для развития бизнеса.

Центр «Мой бизнес» Липецкой области оказывает поддержку в рамках инициированного Президентом России нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Функции органа управления центром «Мой бизнес» возложены на АНО «ЦПЭ Липецкой области», учредителями которой являются правительство Липецкой области и Липецкая торгово-промышленная палата.

«Наращиванию экспорта в регионе уделяется особое внимание. Липецкая область имеет значительный потенциал в этой сфере. Наши компании выпускают много качественной продукции, которая достойна широкого внимания и продвижения», – отмечает губернатор региона Игорь Артамонов.