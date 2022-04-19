Уровень регистрируемой безработицы в Липецкой области составляет 0,4%. Этот показатель является самым низким в стране. В расчет берут соотношение числа официально зарегистрированных безработных граждан к экономически активному населению. С какими показателями служба занятости региона встречает 31-й день рождения, рассказала сегодня на брифинге для представителей местных СМИ заместитель главы администрации Липецкой области Ольга Белоглазова.

19 апреля в России отмечают День работников службы занятости, отмечалось на брифинге. За 31 год она превратилась в мощную государственную структуру. Переломным для службы Липецкой области оказался 2021 год. Регион присоединился к пилотному проекту по модернизации центров занятости. Изменился сам принцип работы с соискателями и работодателями. Центры занятости превратились в современные государственные кадровые агентства.

«Главное отличие центра занятости нового формата – все услуги жители получают комплексно и адресно, то есть исходя из конкретной жизненной ситуации клиента. Если безработный теряется при собеседовании, психолог проведет с ним тренинг. Мам после декрета отправят на переобучение по востребованной специальности, а клиенту со способностями к предпринимательству помогут открыть свой бизнес», – рассказала Ольга Белоглазова. Она добавила, что благодаря новому подходу удалось привлечь к сотрудничеству крупных работодателей, например, НЛМК, «Индезит», «Лимак», МФЦ, Новитен. Кроме того, центры заключили соглашение с крупными работными сайтами HeadHunter, Superjob, Rabota.ru.

Также на брифинге отмечалось, что за время работы центров нового формата было трудоустроено в два раза больше человек, почти 6000, в том числе 550 на руководящие должности. Больше 2000 человек прошли переобучение. Открыли свое дело или стали самозанятыми 85 человек. Уже модернизированы центры занятости в Липецком и Елецком районах, в районном центре Красное. В рамках федерального проекта «Содействие занятости» переформатирован центр занятости в Городе воинской славы Ельце. Остальные обновлены по инициативе главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова за счет средств областного бюджета. Также в этом году заложены деньги на перезагрузку центров занятости в городе Грязи и в Липецке.

«Сегодня услуги службы занятости востребованы очень высоко, – отмечает Игорь Артамонов. – Трудовая деятельность, несомненно, является одной из важнейших жизненных ценностей, и областная власть прилагает максимум усилий для обеспечения всех жителей Липецкой области работой с достойной заработной платой».