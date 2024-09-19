Годовая инфляция в Липецкой области уменьшилась в августе до 8,4%. Это лучший показатель в ЦФО. Продовольственная инфляция повысилась до 9,5%. Это связано с увеличением затрат товаропроизводителей, в том числе на оплату труда, также предприятия перенесли возросшие издержки в стоимость продукции.

При этом рост цен на услуги снизился до 9,2%, а на непродовольственные товары – до 6,6%. Выросло производство медикаментов, на российском рынке увеличилось их предложение. Цены на лекарства стали расти медленнее.

Как сообщили в липецком отделении Банка России, текущий уровень внутреннего спроса продолжает опережать возможности наращивания производства, что отражается на росте цен. Главный инструмент в борьбе с инфляцией – ключевая ставка, которую в сентябре Банк России повысил до 19% годовых. В среднесрочной перспективе ставка окажет влияние на инфляцию.