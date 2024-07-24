Саммит по устойчивому развитию территорий пройдет на площадке особой экономической зоны «Липецк» в городе Грязи 25 июля. Его проведет Сбербанк при участии правительств Липецкой и Воронежской областей. Участники обсудят перспективы развития и вызовы, стоящие перед территориями до 2050 года. В формате открытого диалога речь пойдёт о технологических решениях адаптации к изменениям климата, сокращении негативного воздействия на окружающую среду, повторном использовании материалов и других актуальных вопросах ESG-повестки, внедрении AI-технологий.

Участие в саммите – бесплатное, но необходима предварительная регистрация на сайте. Там же можно найти график трансферов из Липецка к месту проведения события. Начало мероприятия в 10:00, завершение – в 14:00.

«Долгосрочные стратегии развития территорий обязательно должны включать экологический аспект с учетом темпов индустриализации и урбанизации. Также нужно учитывать возможные изменения – климатические, природные, а также антропогенные», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.