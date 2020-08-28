“Самогонщик” в Воловском районе пытался дать взятку участковому, чтобы тот его не штрафовал

Приговором мирового судьи житель Воловского района 1964 года рождения признан виновным в покушении на дачу взятки.

11 июня 2020 года участковый уполномоченный полиции выявил факт продажи подсудимым самогона, что является административным правонарушением, предусмотренным ст. 14.17.1 КоАП РФ.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Желая избежать административной ответственности, гражданин предложил участковому взятку в размере 1 500 рублей.

Полицейский от взятки отказался, а в отношении взяткодателя было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.1 ст.291.2 УК РФ.

Учитывая обстоятельства дела , суд приговорил виновного к 10 месяцам ограничения свободы.

“Получение взятки, дача взятки лично или через посредника в размере, не превышающем 10 тысяч рублей (мелкое взяточничество) наказываются штрафом в размере до 200 тысяч рублей либо исправительными работами на срок до 1 года, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на срок до 1 года”, – разъяснили в прокуратуре Липецкой области.