Самой спортивной семьей Липецкой области по итогам регионального этапа Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» стали Цветковы из Липецка. На втором месте семья Кавериных из Елецкого района, на третьем – Евстегнеевы из Долгоруковского района.

Соревнования проходили в многофункциональном спортивном комплексе «Атлант» в деревне Копцевы Хутора Липецкого района и объединили 12 команд. Все они – победители муниципальных этапов. По регламенту, в каждой команде было по четыре человека: мама и папа (25-49 лет), ребенок 9-10 лет и бабушка или дедушка не моложе 50 лет. Среди испытаний – подтягивание, рывок гири, отжимания, упражнения на гибкость, пресс, бег на короткую и длинные дистанции, стрельба из «электронного оружия».

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«Любые семейные мероприятия – участие в забегах, эстафетах, творческих и образовательных проектах и тому подобном – это не только сплочение родных, но и мощный инструмент для воздействия на подрастающее поколение, дающий представление о том, что хорошо, нужно, полезно. Вдобавок ко всему прочему проводить время с близкими людьми – это весело и приятно», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В этом году фестиваль приурочен ко Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.