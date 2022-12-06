Ёлочные базары заработают в Липецкой области с 15 декабря. Лесные хозяйства региона намерены реализовать в декабре не менее 30 тысяч сосен и елей. Пока ведётся заготовка новогодних деревьев. Их добывают в ходе прореживания и отправляют на склады холодного хранения. Самыми ходовыми считаются сосны в возрасте 5-6 лет.

Чтобы не допустить самовольной вырубки праздничных ёлочек, въезды в лесные массивы закрыты шлагбаумами, установлены аншлаги, предупреждающие об ответственности за нарушение законодательства. Государственные инспекторы проводят совместные рейды с сотрудниками полиции, на дорогах региона устанавливаются специальные посты. Для подтверждения законности приобретения перевозимых сосен и елей необходимо предъявить товарно-транспортную накладную, выданную лесхозом. Помощь в патрулировании лесонасаждений оказывают представители казачества.

Как пояснили в отделе федерального государственного лесного контроля, ущерб от вырубки одной сосны составляет не менее 6 тысяч рублей. Самовольная добыча новогоднего дерева может повлечь штраф до пятисот тысяч рублей и даже реальное лишение свободы на срок до двух лет.

«Нарядная новогодняя ёлка является символом праздника, и, несомненно, она должна быть в каждом доме. Тем не менее, нельзя допустить, чтобы украшение наших жилищ сопровождалось нанесением ущерба природе. Лесничества занимаются заготовкой елей и сосен на систематической основе. Поэтому приобретение их на санкционированных базарах неопасно для экологии», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.