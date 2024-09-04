Самозанятых липчан просят указать свой вид деятельности в приложении «Мой налог». Эти данные нужны специалистам Центра развития креативных индустрий. Вместе с предпринимателями, входящими в состав региональной экспертной группы, они проводят исследование и разрабатывают долгосрочную стратегию по развитию творческого бизнеса в регионе. Для максимально эффективного взаимодействия нужно понимать, в каких творческих сферах развиваются липецкие предприниматели.

Чтобы добавить вид деятельности, необходимо открыть приложение «Мой налог». Далее зайти в настройки своего профиля и в строке «Вид деятельности» нажать кнопку «Добавить». После выбрать из списка подходящую сферу.

В январе 2024 года Липецкая область в числе первых подписала соглашение с АСИ о сотрудничестве в рамках внедрения регионального стандарта развития креативных индустрий. Опорной организацией, в которой создали новое подразделение, стал липецкий областной Фонд поддержки МСП.

«Креативные индустрии – это фотография, видеосъемка, дизайн, издательское дело, актерство и многое другое. Сейчас эти направления выходят на новый бизнес-уровень и мы заинтересованы в том, чтобы жители Липецкой области, искренне преданные этому делу и прилагающие усилия для того, чтобы оно приносило пользу обществу, могли развивать его и получать прибыль», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.