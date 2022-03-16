Вебинар для самозанятых «Маркетинг для продвижения бизнеса, в том числе на маркетплейсах» состоялся сегодня для самозанятых Липецкой области. По мнению экспертов, правильное продвижение товаров на маркетплейсах – гарантия высоких продаж и стабильной прибыли. За счет онлайн-площадки можно привлечь новых покупателей и добиться роста известности бренда.

Обо всем этом и многом другом рассказала эксперт по маркетплейсам, основатель агентства электронной торговали GoEcom, федеральный спикер «Деловая Среда», ПАО Сбербанк и центров «Мой бизнес» в 20 российских регионах, автор программы «Маркетплейсы» на образовательной онлайн-платформе Skillbox Алина Гончаренко. Самозанятые липчане узнали, как начинать продавать на маркетплейсах в новой реальности, какие площадки подходят самозанятым, какие товары самые востребованные, как заинтересовать покупателей интернет-магазинов и какие ошибки допускают новички маркетплейсов.

Запись вебинара доступна по ссылке. В видео рассказывается, как подать заявку на бесплатный вывод на маркетплейсы от Центра «Мой бизнес» Липецкой области. Сегодня в регионе самозанятые могут участвовать в целом ряде образовательных программах для бизнеса, а также получать кредитные продукты от Липецкого областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства. «Малый бизнес – путь к повышению благосостояния каждого человека, – считает глава региона Игорь Артамонов. – У нас разработаны и действуют программы, направленные на всестороннюю поддержку этой сферы – и финансовую, и консультативную, и юридическую».