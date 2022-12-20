Выставка-ярмарка «Сорока Базар» прошла на днях в Липецке. В ней приняли участие десятки художников, дизайнеров и модельеров из Липецкой области, а также из Воронежа и Тамбова, которые представили изделия ручной работы.

Участие 26 самозанятых граждан в предновогодние выходные организовал Центр поддержки предпринимательства Липецкой области. Среди приглашенных были предприниматели, занимающиеся рукоделием, изготовлением кондитерских изделий, фигурного мыла, украшений и многих других продуктов собственного производства. «Сегодня ярмарки являются наилучшим способом для самозанятых граждан презентовать продукцию и одновременно эффективно ее продавать. Мы рады, что организация участия предпринимателей от центра «Мой бизнес» вызвала такую огромную обратную связь, наши партнеры отметили, что подобные мероприятия для них действительны важны и актуальны, и уже выразили готовность и дальше принимать участие в различных выставках и ярмарках», – рассказали в Центре поддержки предпринимательства Липецкой области.

«Малый бизнес – путь к повышению благосостояния каждого человека, – считает губернатор региона Игорь Артамонов. – У нас разработаны и действуют программы, направленные на всестороннюю поддержку предпринимательства. Сегодня задача власти – объяснить населению перспективы и найти инициативных людей».