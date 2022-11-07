Сельхозпроизводители, предприятия малого бизнеса, самозанятые и кооператоры Липецкой области широко представили продукцию на масштабной выставке-ярмарке «Дары осени». Она прошла в День народного единства на площади у Областного центра культуры, народного творчества и кино в Липецке.

Более 20 бесплатных оборудованных торговых мест для продажи продукции для самозанятых региона предоставил центр «Мой бизнес» Липецкой области. Он создан в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Функции органа управления Центром «Мой бизнес» возложены на АНО «ЦПЭ Липецкой области», учредители которой – правительство Липецкой области и Липецкая торгово-промышленная палата

На ярмарке побывал заместитель губернатора Липецкой области Сергей Курбатов. Он осмотрел стенды самозанятых, где были представлены товары из городов и районов Липецкой области. Фермеры презентовали изделия народных промыслов, мясо, яйца, молочную продукцию, рыбу, хлеб, свежие овощи и фрукты. Сергей Курбатов высоко оценил представленную продукцию, а также отметил вклад центра «Мой бизнес» в развитие самозанятости в регионе. Специалисты центра организовали деловую площадку, на которой рассказывали о преимуществах и перспективах развития своего дела, объясняли, как стать предпринимателями и самозанятыми, а также знакомили с актуальными мерами поддержки бизнеса и самозанятых граждан. «Участие в выставках вместе с Центром «Мой бизнес» избавляет предпринимателей от многих трат: аренды, регистрационного взноса, организации застройки выставочной площадки. Для самозанятых такие выставки – это возможность заявить о себе как о полноправном участнике рынка, предложить свою продукцию», – отметил директор центра «Мой бизнес» (АНО «ЦПЭ Липецкой области»), президент Липецкой ТПП Анатолий Гольцов.

Для гостей ярмарки была подготовлена развлекательная программа – стильная фотозона, вкуснейшая пшенная каша с тыквой. Для детей и взрослых провели бесплатные творческие мастер-классы.