Самозанятые Липецкой области с 2026 года смогут получать оплачиваемый больничный

В Липецкой области расширяются меры социальной поддержки для самозанятых граждан. С 1 января 2026 года они получили право на выплаты по больничным листам. Для этого необходимо подать заявление о вступлении в добровольные правоотношения с Отделением СФР по Липецкой области и уплачивать взносы на обязательное социальное страхование. С начала года таким правом воспользовались 46 самозанятых жителей региона.

Чтобы получить право на больничный, самозанятым липчанам необходимо выбрать размер страховой суммы 35 000 или 50 000 рублей в год для уплаты страховых взносов. Тариф взносов составляет 3,84% от выбранной страховой суммы. Оплатить их можно сразу или разделить на ежемесячные платежи. Соответственно, в месяц нужно перечислить 1 344 или 1 920 рублей (3,84% от 35 тыс. или 50 000 рублей). При уплате раз в год взнос составляет 16 128 или 23 040 рублей (сумма ежемесячных платежей за 12 месяцев).

«Первые выплаты по больничному листу можно получить спустя шесть месяцев после внесения годового взноса. Чем дольше самозанятый будет уплачивать взносы, тем выше будет выплата. При уплате в течение 6 месяцев размер пособия по временной нетрудоспособности составит 70 % от страховой суммы. Через 12 месяцев после уплаты страховых взносов, выплата по больничному листу составит 100%», — рассказал управляющий Отделением СФР по Липецкой области Евгений Павлов.

Когда появится право на больничный, Отделение Социального фонда уведомит самозанятого об этом. Выплаты положены в случаях болезни или травмы, ухода за больным членом семьи и других ситуаций по закону. Все уведомления о выплатах будут поступать непосредственно после закрытия больничных листов. Подать заявление о вступлении в программу можно через приложение «Мой налог», на портале госуслуг, а также лично в клиентских службах Отделения Социального фонда по Липецкой области.

Если остались вопросы, вы можете обратиться на горячую линию — 8 (800) 100-00-01, режим работы — с понедельника по четверг с 8:30 до 17:30 в пятницу с 8:30 до 16:30. Также вся актуальная информация в официальных аккаунтах Отделения СФР по Липецкой области в социальных сетях: ВK, OK, Telegram, MAX.