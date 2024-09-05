Согласно закону самозанятые граждане освобождены от обязательной уплаты страховых взносов. Однако, липчане данной категории могут добровольно вступить в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) с Отделением соцфонда России по Липецкой области и самостоятельно формировать пенсионные накопления. На сегодняшний день в добровольных правоотношениях по ОПС состоят 2209 самозанятых жителей области.

Включить период применения специального налогового режима в страховой стаж и накопить необходимые пенсионные коэффициенты позволит ежегодная уплата страховых взносов. В 2024 году минимальный ее размер составляет 50 798 рублей. Такой взнос позволит самозанятому сформировать один год страхового стажа и 1,037 пенсионного коэффициента. Максимальный размер — 406 391 рубль, что соответствует 8,292 пенсионным коэффициентам. Страховые взносы самозанятые липчане могут платить как сразу, так и разделив сумму на платежи в течение года.

Как пояснили в отделении СФР по Липецкой области, гражданам, которые приняли решение уплачивать страховые взносы для формирования будущей пенсии, совершать платеж необходимо не позднее 31 декабря текущего календарного года. Расчетный период начинается в день подачи заявления о вступлении в правоотношения, а заканчивается в день подачи заявления об их прекращении. Размер страховых взносов определяется пропорционально количеству календарных месяцев и дней, в течение которых самозанятый состоял в правоотношениях по обязательному пенсионному страхованию.

Учет взносов происходит автоматически, сведения об оплате предоставлять в Отделение СФР по Липецкой области самозанятым не нужно. Накопленные пенсионные коэффициенты и стаж за 2024 год будут отражены на индивидуальном лицевом счете в следующем году — до 1 марта 2025 года. Выписку можно заказать в личном кабинете на портале Госуслуг. Если остались вопросы, можно обратиться на горячую линию — 8 (800) 100-00-01. Также вся актуальная информация есть в официальных аккаунтах отделения СФР по Липецкой области в социальных сетях VK, OK, Telegram.

«Липецкая область быстрее всех в Черноземье развивает малый и средний бизнес. Каждый год в области появляются новые меры поддержки. К примеру, сейчас в регионе разрабатывается стратегия по развитию бизнеса в сфере креативных индустрий. Это направление многогранно и многие его направления очень популярны среди липчан», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.