Плательщиков налога на профессиональный доход в настоящее время в Липецкой области зарегистрировано 46,1 тысячи человек. Это на 45,8% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Чаще всего они работают в строительстве, бьюти-сфере и производстве.

Самозанятым в регионе Центр «Мой бизнес» оказывает разностороннюю поддержку: консультации, обучение, помощь в регистрации, организации выставок, участии в бизнес-миссиях, выходе на маркетплейсы, оформлении льгот и так далее. Липецкий областной фонд поддержки МСП предоставляется льготные займы. Начинающим и социальным бизнесменам доступно финансирование под 1% годовых в рамках займа «Самозанятый». Сумма – до 500 тысяч рублей. Срок – до 36 месяцев. Также действует финансовая поддержка: грант «Легкий старт» (до 600 тысяч рублей), грант для социальных предприятий и молодых предпринимателей до 25 лет (от 100 до 500 тысяч рублей), субсидии на продвижение товаров на маркетплейсах (до 500 тысяч рублей) и на приобретение франшизы (до 1 млн рублей).

«Малые и средние предприятия позволяют рынку развиваться естественным образом, реагируя на запросы общества и предлагая актуальные решения. В Липецкой области эта сфера последние годы получает значительную поддержку, что позволяет предприимчивым гражданам реализовать себя в качестве бизнесменов», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.