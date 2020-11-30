Самые активные жалобщики в Липецкой области – пользователи «Вконтакте»

Популярные социальные сети являются одними из основных источников сообщений о проблемах жителей региона. В октябре в Центр управления регионом (структура, где мониторят и оперативно отрабатывают жалобы людей) из Вконтакте поступило более 2070 жалоб. Через instagram чуть более 750, Одноклассники заняли последнюю позицию по активности пользователей – 129.

За ноябрь из Вконтакте поступило около 1,5 тысяч, из instagram 300 и чуть более 70 сообщений из Одноклассников.

Всего в ноябре количество сообщений от граждан, поступивших из различных источников в ЦУР Липецкой области составило около 4 тысяч против 4 350 в октябре. Из них через портал https://artamonovigor.ru/ обратилось в октябре – 1400 человек, в ноябре количество обращений чуть снизилось – около 1100.

С учетом ситуации с пандемией коронавируса, неудивительно, что и в октябре, и в ноябре Топ-5 тем возглавили вопросы, связанные со здравоохранением: порядка 1,3 и чуть более 700 соответственно.

На втором месте традиционно все вопросы социальной тематики: около 660 и 490 сообщений за октябрь и ноябрь. Далее идут жалобы на сферу ЖКХ: чуть более 640 сообщений к 560; дороги: более 500 к 350; замыкают пятерку лидеров вопросы благоустройства: порядка 400 к 330.

Это говорит о том, что постепенно вырабатывается алгоритм быстрого реагирования органов власти на жалобы населения, их структуризация и снижается время ожидания решения или ответа на вопрос.

Одним из действенных механизмов в вопросе снижения количества жалоб стала Единая диспетчерская служба.

Как отметил руководитель ЕДС Липецкой области Вячеслав Пикалов, более 11 380 звонков по вопросам здравоохранения от жителей области приняли специалисты колл-центра с начала ноября. Из них около 5 000 – это вопросы по наличию лекарств в аптеках. Свыше 800 звонков касались коронавируса, а вот жалоб на работу врачей в ноябре в ЕДС не поступало. В октябре граждане оставили 140 сообщений с жалобами на работу медработников.

По словам Вячеслава Пикалова, жители областного центра по достоинству оценили возможность через ЕДС записаться к врачу или вызвать участкового на дом: в октябре новой услугой воспользовалось 318 человек. В ноябре было оформлено уже более 500 вызовов терапевта через ЕДС.