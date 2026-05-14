Самые большие в Липецкой области яблоневые сады – в Лебедянском округе

Яблоневые сады в организованном секторе производства Липецкой области заложены на площади, превышающей 5,2 тысячи гектаров. Лебедянский округ – лидер. Там семечковые выращивают на 3,2 тысячи гектаров, сообщили в региональном минсельхозе.

Косточковые в организованном секторе производства региона занимают 193 гектара. Самые большие площади – в Усманском округе. Там вишневые сады высажены на 118 гектарах. Все они на капельном орошении.

Общая площадь плодово-ягодных насаждений в сельхозорганизациях и КФХ Липецкой области превышает 5,7 тысячи гектаров. Садоводческими хозяйствами региона в 2025 году собрано 76,3 тысячи тонн плодово-ягодной продукции.

В 2026 году в Липецкой области на закладку и уходные работы за многолетними насаждениями, на закладку питомников, на проведение гидромелиоративных мероприятий в отрасли садоводства из федерального и областного бюджетов планируется направить 284 миллиона рублей.

«Площадь яблоневых садов в организованном секторе превысила 5,2 тысячи гектаров, и это не предел. Наша задача — наращивать объемы косточковых культур, которые сегодня занимают почти 200 гектаров. Выделяемые 284 миллиона — существенная поддержка для наших аграриев», — комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.