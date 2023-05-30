Елецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов, грязинские филиал центра соцзащиты населения Липецкой области и районный отдел регионального центра занятости населения, а также Липецкий центральный отдел УМФЦ стали победителями смотра-конкурса на лучшее подведомственное учреждение управления социальной политики Липецкой области.

Всего победителями и призёрами соревнования в четырёх номинациях стали 12 учреждений. Ещё семь учреждений были отмечены в специальных номинациях. Руководителей лучших учреждений наградили сегодня на торжественной церемонии в центре реабилитации инвалидов и пожилых людей «Сосновый бор».

«В ходе конкурса оценивались не только внешний вид учреждений, что само по себе тоже важно, но и то, насколько обеспечена комплексная безопасность, созданы оптимальные условия труда, соблюдаются правила контроля за ведением баз данных на получателей социальных услуг и т.д. Проигравших здесь нет, т.к. все конкурсанты получили что-то важное для себя: победители – достойную оценку своих усилий, а те, кто не был отмечен наградой, – понимание того, где им нужно совершенствоваться. Самая же главная наша цель ­– сделать учреждения социальной сферы самыми привлекательными и удобными для получателей услуг», – отметила начальник управления социальной политики Липецкой области Татьяна Андреева.

Всего в конкурсе участвовали 89 подведомственных учреждений. Они были объединены в четыре конкурсные группы в соответствии со сферой деятельности: стационарные организации социального обслуживания, центры социальной защиты, центры занятости, многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.

«Социальные услуги и социальная поддержка населения являются неотъемлемой составляющей современного гражданского общества. А их уровень и качество – показатель развития этого общества», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.